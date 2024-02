Týdenní výhled filmů: Válka policajtů s Rytmusem a Štáfkem či komedie Matka v trapu

Distribuční kino nabídka pokračuje v záplavě různorodých titulů a tento týden nabídne hned osm snímků. Vzhledem k blížící se premiéře opulentního a dlouho odkládaného sci-fi Duna: Část druhá, které svou velkolepostí sedačky rozduní už příští čtvrtek, se tento týden nedočkáme žádného masově očekávaného titulu, což však neznamená, že nadcházející nabídka není podnětná.

Nejočekávanějším malým velkým filmem je retro výlet do sedmdesátých let Vánoční prázdniny od režiséra Alexandera Payna, v nichž se na pozadí americké prestižní střední školy zrcadlí vztah autoritářského pedagoga a revoltujícího mladíka. Oba jsou nuceni trávit vánoční svátky v prázdné škole, načež se v nich začne budit nepravděpodobné přátelství, jež oba naučí otevřít vlastní nitro, umění sdílet a naskytne možnost vyrovnat se s ranami minulosti. Film stylisticky imituje filmové postupy americké kinematografie sedmdesátých let, ať už zrnem barevného filmového materiálu, signifikantní zvukovou stopou či stylizovaným herectvím. Vybavený věncem festivalových ocenění se zároveň utká o pět Oscarů, včetně toho nejprestižnějšího za nejlepší film. Předávání proběhne již 11. března.

O francouzské ceny César se naopak popere soudní drama Případ Goldman, které je nominované hned na osm cen, přičemž odpremiérovalo na prestižním canneském festivalu. Film v tísnivé soudní síni rozkrývá skutečný příběh Pierra Goldmana, který byl po sérii loupeží obviněn z vraždy, kterou však narozdíl od vykrádaček odmítal. Pro své levicové smýšlení se stal symbolem revolty a zahýbal společenskou atmosférou celé Francie. Režisér Cédric Kahn se zabývá především nespravedlností, soudními mechanismy a psychologickou drobnokresbou nejednoznačného protagonisty. Z festivalového katalogu pochází i intimní romantické drama Ohnivě červená obloha, zachycující pomíjivost letních lásek a experimentování s podobou milostných vztahů na příkladu čtveřice mladých lidí. Komorní i rozbouřený snímek se svým minimalismem a pevnou provázaností s literaturou pomalu zarývá pod kůži, což potvrzuje i loňské ocenění porotou berlínského festivalu.

Žánrovou nabídku obohatí slovensko-český akční thriller Válka policajtů, lákající především na typicky americké žánrové tropy kombinované s lokálním prostředím a herecké obsazení, v čele s interpretem Rytmusem, Jakubem Štáfkem či slovenskou seriálovou hvězdou Alexandrem Bártou. Za režií stojí producent Rudolf Biermann, jenž čtyři roky zpátky natočil mrazivý thriller z prostředí slovenské mafie s názvem Sviňa. Válka policajtů zpracovává divoké prostředí devadesátých let a taktéž bude zrcadlit zakořeněnou korupci a střet divokých gaunerů a morálně pevných autorit. Komedii zastoupí Matka v trapu, jejíž protagonistka vede úspěšnou kariéru a na první pohled má idylický rodinný život. Ve skutečnosti je však přehlcená zodpovědností a blízko vyhoření. Setkání s empatickou taxikářkou ji však naskytne možnost vypnout a odjet od všech starostí, aby si utřídila myšlenky a životní priority. Obsazení tvoří již tradiční herecký ansámbl českých komedií v čele s Petrou Hřebíčkovou, Lenkou Vlasákovou, Markem Němcem či Jaroslavem Pleslem.

Nejmladší diváci se pak mohou těšit na malebnou podívanou Max a Mája: Příběh lištiček, kde podniknou dobrodružnou cestu napříč zasněženým krajem s liškami, které očekávají novorozeňata. Osud jim však do cesty postaví překážku v podobě náhlého odloučení a oba tak stojí proti přírodním živlům i vlastním myšlenkám. Snímek kloubí prvky přírodovědných dokumentárních filmů s fikčním vyprávěním, jež doprovází nezúčastněná vypravěčka. Pro starší milovníky anime je pak dynamicky střižená jízda Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training, navazující na úspěšný japonský seriál. V rozvětveném fikčním světě opět nebude nouze o zradu, pevná přátelství a především výtvarně omamné souboje. Týdenní nabídku pak uzavírá britský horor Hlasy mrtvých, představující klasický narativ hrozivého domu, v němž dívka zažívá nadpřirozené události a musí bojovat o vlastní život. Bojovat bude proti čarodějnici, jež na sebe může vzít podobu zemřelých lidí. Protagonistce se tak začíná tříštit realita a ve finále bude muset válčit především s vlastním rozumem.

Novinky na VOD

Minulý týden se na HBO Max objevilo Gran Turismo, čerpající ze skutečného příběhu hráče závodních her, který se na základě soutěže stal skutečným automobilovým závodníkem. Snímek v kinech odpremiéroval loni v létě a sympaticky pracuje s tradicemi sportovního žánru, ale i s coming of age motivy, kdy mladý protagonista stojí jak proti sobě, tak proti otci, jemuž je digitální svět zcela vzdálený. Společně s Gran Turismem si na stejné platformě nově můžete pustit stále oblíbené závodní drama Rivalové, zpracovávající souboj slavných jezdců Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Vlastní produkce HBO Max pak nabídne true crime minisérii Můj děda je sériový vrah?, kde se protagonistka pídí po hrozivé minulosti svého předka.

Konkurenční Netflix taktéž přispěl dokumentární tvorbou, která portrétuje geniálního vědce a jeho vztah k atomovým zbraním, v příznačně nazvaném snímku Einstein a bomba, jenž se primárně skládá z unikátních archivních záběrů. Odlehčenou podívanou poskytne romantická komedie Hračky, kde se sportovní novinářka zvyklá pohrávat si s nápadníky nečekaně zamiluje. Největší událostí je pak třetí série populární dokumentární série z prostředí výbušné fotbalové šatny Dycky Sunderland, jež opět mapuje turbulentní osudy mužstva, které ještě několik let zpátky platilo za stálici anglické první ligy a aktuálně bojuje o udržení v nižší lize. Co se čerstvě přidaných a časem prověřených titulů týče, připomenout si můžete Scorseseho Mafiány nebo melodramatickou Gejšu z roku 2005.

Na DAFilms se chytře pobavíte i vyděsíte ve společnosti démonické tchýně díky loňskému hitu Přišla v noci, který bral Cenu české filmové kritiky pro nejlepší film, nejlepší režii či nejlepší ženský herecký výkon. Úspěch se očekává i na nadcházejících Českých lvech. SkyShowtime pak nabídne exkurzi válkami zmítanou dystopií druhé sérii dynamického Halo, vycházející z úspěšné videoherní značky. Na klasické a artové tituly specializující se MUBI představí neprávem pozapomenutý noir Fritze Langa House by the River z roku 1950. Ten disponuje morbidní zápletkou, když se frustrovaný spisovatel rozhodne znásilnit služebnou a nedopatřením ji uškrtí. Jde o tíživou studii lidského zla i morálky ve světě, který nikdy není černobílý.