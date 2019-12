Řež v Hongkongu se přesouvá do virtuální reality: Bojištěm je hra GTA 5

Tento online duel začal poté, co hongkongští hráči zjistili, že své herní avatary mohou obléci jako protestující do černého oděvu, plynových masek a žlutých bezpečnostních přileb. Svůj objev sdíleli na sociální síti a diskusním fóru LIHKG, které je v Hongkongu značně oblíbené.

zdroj: YouTube

Hongkongem otřásají protivládní protesty už více než šest měsíců a na všech stranách konfliktu narůstá násilí i hněv. Demonstrace začaly letos v červnu poté, co místní vláda předložila návrh zákona, který by umožnil převoz obviněných osob k soudům do pevninské Číny. Návrh zákona nakonec vláda pod tlakem veřejnosti stáhla, ale protesty se mezitím rozšířily a zahrnuly volání po větší demokracii a výzvu k vyšetření policejních přehmatů.

GTA V je akční hra, která hráče odměňuje za páchání virtuálních trestných činů. Umožňuje desítkám hráčů simultánní interakci v rámci svého otevřeného světa, kde ústředním bodem herního plánu jsou bankovní loupeže a přepadávání aut.

Zatímco většina počítačových her udržuje hráče v předem daném průběhu akce, hry s otevřeným světem (známé také pod anglickým označením open-world) nabízejí větší svobodu objevování. A tak netrvalo dlouho a hongkongští hráči začali v otevřeném světě GTA V napodobovat skutečné akce tvrdého jádra protestujících - házet zápalné bomby, ničit železniční stanice a napadat policii.

Hráči z čínské pevniny si toho rychle povšimli a několik z nich ihned zveřejnilo výzvu na sociální platformě weibo pro ostatní hráče, aby porazili své hongkongské rivaly.

Jeden z uživatelů weibo použil hanlivý výraz, kterým protestující označují někteří policisté a napsal: "Švábi vyjádřili své přání zabít GTA a porazit nás. Válka v této hře může být zuřivější a zuřivější. Jste připraveni?"

Další uživatelé weibo odpověděli zveřejněním snímků monitoru počítače se svými postavami oblečenými jako pořádková policie a vyzbrojenými střelnými zbraněmi a lakonickým popiskem: "Připraveni."

Podle hongkongského hráče Mickeyho Changa se už odehrálo několik zanícených simultánních bitev. Avataři protestujících házeli zápalné lahve na pořádkovou policii v podání pevninských hráčů, která reagovala vodními děly a slzným plynem. Pevninští hráči nakonec zvítězili - čistě díky početní převaze, sdělil Chang CNN.

Série Grand Theft Auto společnosti Rockstar Games byla uvedena na trh v roce 1997 a zařadila se mezi nejúspěšnější v dějinách počítačových her. Jen pátého dílu GTA V se od jeho vydání v roce 2013 prodalo více než 125 miliónů kusů.

Tato herní série je ovšem od začátku terčem kritiky kvůli svému násilnému obsahu. Nechvalně proslulým se stal díl GTA III poté, co se zjistilo, že si hráči mohou ve virtuálním světě najmout prostitutku, souložit s ní (mimo obraz na monitoru), zabít ji a ukrást jí peníze.