Služba Outlook má po celém světě výpadky, Microsoft hledá příčinu

Výpadek přichází v době, kdy kvůli zvyšujícímu se počtu případů nemoci covid-19 roste počet lidí pracujících z domova.

Podle prvotních zjištění byli podle Microsoftu výpadkem nejvíce zasaženi uživatelé v Indii, problém ale zřejmě zasáhl uživatele i v jiných částech světa. Příčina zatím není jasná.

We've determined that a recent configuration update to components that route user requests was the cause of impact. We've reverted the update and are monitoring the service for recovery.