Vyvracíme dezinformace: Roušky děti nezabíjí. Hoax šířený sociálními sítěmi je nepravdivý

"V pondělí 28. září 2020 se 6letá dívka z okolí Schweinfurtu cestou do školy ve školním autobuse zhroutila do bezvědomí, také s rouškou na ústech a nosu. Upadla na studenta, který seděl vedle ní a začal hlasitě křičet. Řidič autobusu zastavil a umístil dívku do uličky autobusu, bohužel nechal roušku na dívence a zavolal na číslo 112 na svém mobilním telefonu.

Sanitka přišla a teprve poté sundala roušku a OKAMŽITĚ dodala dítěti kyslík a odvedla jej na kliniku. Odtamtud byli informováni rodiče, kteří dorazili krátce nato, seděli u postele dítěte a čekali, až se dítě znovu probudí. Dítě toho večera zemřelo, aniž by nabylo vědomí. Hlavní ošetřující lékař, který zavolal pediatrovi rodičů, nezjistil žádné onemocnění a po svém vlastním vyšetření informoval rodiče, že se jedná o „otravu CO2“, a tak lékař zaškrtl „nepřirozenou příčinu smrti“."

Tak zní část zprávy, kterou v Česku šíří dezinformační web VIP noviny. Ten označuje jako původní zdroj zprávy server Tadesco, tedy další web šířící konspirace, hoaxy a dezinformace. Autor na Tadescu uvádí, že

informaci "dostal mejlíkem od známého z Německa. Smyslově jsem přeložil. Zbytek si přeložte prosím s překladačem," píše.

Není výjimkou, že se dezinformace šíří skrze mailovou komunikaci, v tomto případě dokonce najdeme i řadu německých webů, které o případu informují. Nepřekvapivě jsou ale všechny opět dezinformační.

Zpráva totiž není pravdivá a popsaná situace se nikdy neodehrála. Jak upozorňují němečtí policisté i média věnující se potírání dezinformací, ani úřady ve Schweinfurtu, ani kriminální policie, ani lékaři úmrtí šestiletého dítěte nepotvrdili.

Nejde přitom o nijak ojedinělý případ. Tedy alespoň podle dezinformátorů, kteří tvrdí, že v souvislosti s rouškami došlo v Německu k většímu množství úmrtí. Jak ale upozorňují tamní média i policisté, nic takového se nestalo.

K úmrtím s rouškou došlo i v Číně, tvrdí dezinformační weby

Výše zmíněný web VIP noviny šíří v souvislosti s údajným úmrtím s rouškami i další zavádějící informace. V jedné z nich například tvrdí, že "dva chlapci z Číny zemřeli při hodině tělesné výchovy s rouškami na tváři".

Oběma chlapcům mělo být 14 let a tragédie se měla odehrát v centrální části Číny v provincii Chu-nan. V tomto případě se VIP noviny jako na zdroj původní zprávy odkazují na web Badatel, slovenský dezinformační server.

Ten sice správně uvádí citaci otce jednoho ze zemřelých chlapců, který se pouze domnívá, že příčinou smrti byla rouška ("Mám podezření, že to bylo proto, že měl roušku"), oproti původní zprávě, kterou přinesl web 7news.com.au, ale Badatel úplně vynechal informaci o skutečné příčině smrti.

Tou totiž podle lékařů nebyla rouška. "Rodič uvedl, že místní nemocnice vydala úmrtní list, v němž jako příčinu smrti uvedla „náhlou srdeční zástavu“. Rodina se rozhodla nepodrobit tělo chlapce pitvě," píše australský server.

Skutečná příčina smrti tedy není známa. Podle čínských expertů je ale nepravděpodobné, že by smrt chlapce způsobila rouška. "Nemyslím si, že by toto náhlé úmrtí způsobilo nošení roušky," tvrdí Cao Lanxiu, profesor medicíny na univerzitě v provincii Šen-si.