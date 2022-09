Evropská kosmická agentura zprovoznila další dva satelity pro navigační systém Galileo

Zatím nejnovější družice Galilea ve vesmíru je v provozu od 29. srpna, další funguje už od května. Oba nové satelity obíhají asi 23.000 kilometrů nad Zemí. Podle agentury by měly dál zpřesňovat a zároveň zrychlovat data v navigačním systému. "Větší počet satelitů znamená nejen větší dostupnost, ale také robustnost navigace. Lepší uživatelský zážitek přinese také více tržních příležitostí pro evropské společnosti, malé a střední podniky a podnikatele,“ řekl výkonný ředitel agentury Rodrigo da Costa.

Evropský globální satelitní systém Galileo je v provozu od roku 2016. Jeho fungování zajišťuje právě EUSPA, která je zároveň jedinou agenturou EU se sídlem v Praze. Vedle toho agentura sdružuje mimo jiné také řízení všech dalších kosmických programů EU. EUSPA se 6. září 2012, tehdy ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), přestěhovala z Bruselu do Prahy, v tomto týdnu tak oslavila deset let v Česku.

Agenturu ovšem v příštích letech čeká další stěhování, tentokrát ovšem pouze v rámci české metropole. Během tří let by agentura měla postupně opustit své současné sídlo v pražských Holešovicích, které je po loňském rozšíření agentury už kapacitně nedostatečné. Novým sídlem by se měl po dostavbě stát dosud nedokončený objekt Nová Palmovka, k čemuž na konci srpna podepsali zástupci EUSPA, státu a hlavního města smlouvu o budoucí nájemní smlouvě. Komplex objekt Nová Palmovka začala před osmi lety stavět Praha 8, ale nedokončila jej. Loni stavbu převzal magistrát, který plánuje na Palmovce také obytnou čtvrť.

Navigační systém Galileo je v testovacím provozu od prosince roku 2016, v plném provozu je od roku 2019. Je obdobou amerického navigačního systému GPS, k provozu by měl postupně využívat více než tři desítky satelitů. Vlastní družicový polohovací systém známý pod jménem BeiDou buduje také Čína.