Navigační systém Galileo, jehož fungování řídí EUSPA z Prahy, využívají čtyři miliardy lidí

Důležité je propojení systému Galileo s dalšími kosmickými programy EU, které EUSPA řídí, což jsou především Copernicus pro dálkový průzkum Země a GOVSATCOM pro družicovou komunikaci EU ve státní správě, uvedl da Costa. Možnosti použití systémů pro evropské firmy by se podle něj měly dále rozšiřovat, a to včetně volného využití dat z programu Copernicus pro výzkumné účely. Dále EUSPA provozuje systémy EGNOS, Space Situational Awareness a brzy přibude také IRIS2.

Evropský globální satelitní systém Galileo je v testovacím provozu od prosince roku 2016 a v plném provozu je od roku 2019. Je obdobou amerického navigačního systému GPS, a k provozu momentálně využívá 28 družic, jejichž počet by měl postupně přesáhnout 30.

Od letošního září systém Galileo využívá mimo jiné také Pražský dopravní podnik (DPP) k určení aktuální polohy tramvají. Jeho fungování zajišťuje právě EUSPA, která je jedinou agenturou EU se sídlem v Praze. Vedle toho agentura sdružuje mimo jiné také řízení všech dalších kosmických programů EU.

EUSPA se 6. září 2012, tehdy ještě pod názvem Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), přestěhovala z Bruselu do Prahy, letos tak oslavila deset let v Česku. Hlavní pražské sídlo agentury se do tří let přesune z Holešovic na Palmovku. Budova v Janovského ulici pro 350 lidí totiž už kapacitně nestačí. Očekává se, že do deseti let by v agentuře mohlo pracovat až 1000 lidí.

Lidé mohou v pátek a v sobotu po dvouleté covidové přestávce nahlédnout do pražského zákulisí agentury. V centrále EUSPA v Janovského ulici se podle organizátorů mohou seznámit s vesmírným programem EU a posláním a službami agentury spojenými s evropskými navigačními systémy. Dveře agentury budou pro veřejnost otevřeny po oba dny od 9:00 do 18:00.