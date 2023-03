Ministerstvo financí plánuje pronajmout datové centrum pro kosmickou agenturu EU

Češi by si přáli čtyřdenní pracovní týden, pružnou pracovní dobu a neomezenou dovolenou. Většina zaměstnanců chce dosáhnout rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the Jungle, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Flexibilní práce má pozitivní vliv na pohodu zaměstnanců, ti jsou pak podle průzkumu produktivnější a zároveň loajálnější vůči zaměstnavateli.