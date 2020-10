Nokia postaví první mobilní síť na Měsíci, získala zakázku od NASA

Půjde o síť čtvrté generace (4G), kterou bude možné modernizovat na 5G, oznámila Nokia.

Mobilní síť na Měsíci bude součástí snahy americké vesmírné agentury vrátit na nejbližší přirozený satelit planety Země lidské bytosti, a to do roku 2024. NASA už několik let pracuje na projektu s názvem Artemis, jehož cílem je dopravit na Měsíc posádku, v které bude poprvé i žena, a zahájit osidlování tohoto vesmírného tělesa.

NASA podle CNN zaplatí 370 milionů dolarů (8,6 miliardy Kč) více než dvanácti firmám, aby na povrchu Měsíce rozmístily potřebné technologie. Součástí je právě i síť 4G. Pro Nokii, respektive pro její součást Bell Labs, je z chystaných peněz vyčleněno 14,1 milionu USD (328 milionů Kč).