Souboj o internet z vesmíru: Raketa vynesla další satelity OneWeb, konkurují Muskovi

Společnost OneWeb, sídlící v americkém státě Virginie, má v úmyslu vytvořit síť s přibližně 900 družicemi. Jejím cílem je zajistit přístup k vysokorychlostnímu internetu z kteréhokoliv místa na světě, ať už na zemi, na moři nebo ve vzduchu.

Noční start byl prvním z deseti letošních plánovaných letů, při každém z nich by se mělo na orbitu dostat 32 až 36 satelitů. OneWeb chce síť spustit v příštím roce, kdy by měla mít zapojených 648 družic, napsal server Spaceflight now. Omezený provoz by ale mohl začít už koncem letoška.

Firma OneWeb podepsala v roce 2015 s francouzskou společností Arianespace kontrakt na zajištění 21 komerčních letů s vynesením celkem 672 družic ruskými raketami Sojuz z Bajkonuru, z Kourou a také z ruského kosmodromu Vostočnyj.

V polovině loňského roku zahájila další americká společnost SpaceX realizaci podobného projektu Starlink. Jde o širokou satelitní síť pro zajištění vysokorychlostního přístupu na internet z kteréhokoli místa na Zemi. Tvořit ji má celkem až 12.000 družic. Prvních 60 se dostalo na oběžnou dráhu v květnu a další následovaly v listopadu a při dvou letech minulý měsíc.

SpaceX chce letos s družicemi startovat každé dva až tři týdny. Cílem je do poloviny roku dosáhnout operační provoz zaměřený na zpřístupnění internetu v Kanadě a USA a v příštím roce ve zbytku světa.