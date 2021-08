Vesmírná loď Dragon veze na ISS avokádo a mravence

Loď Dragon vynesla do vesmíru z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nad ránem místního času (dopoledne SELČ) raketa Falcon. Na palubě lodi jsou kromě jiného i čerstvé potraviny jako avokádo, citrony a zmrzlina, které mají zpestřit jídelníček sedmi astronautů pobývajících v současné době na stanici.

Zásilka zahrnuje i materiál pro další vědecké pokusy, včetně mravenců a žábronožek. Vědci Wisconsinského univerzitního systému posílají na Mezinárodní vesmírnou stanici semena huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), plevelné rostliny, kterou vědci vzhledem k její nenáročnosti a krátké generační době používají jako modelový organismus. Vyslané vzorky betonu, solárních článků a dalšího materiálu mají být otestovány ve stavu beztíže.

Japonský start-up Gitai vyzkouší ve vesmíru robotickou paži, která by měla v budoucnu zastoupit kosmonauty při šroubování předmětů a dalších běžných pracích. První testy budou provedeny uvnitř vesmírné stanice, budoucí modely robotické paže by se pak měly využívat i ve volném kosmu při různých opravách. Už v roce 2025 by se mohly tyto roboty podílet na výstavbě základny a těžbě vzácných nerostů na Měsíci, uvedl představitel firmy Tojotaka Kozuki.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) využívá při dopravě na ISS služeb soukromých společností, protože v roce 2011 ukončil provoz raketoplánů. SpaceX začala v roce 2012 nejdříve zajišťovat přepravu nákladů a nyní se díky ní už NASA při vysílání svých astronautů na orbitální stanici nemusí plně spoléhat na Rusko.