Vesmírný kamion Cygnus opustil ISS, před zánikem se v něm provádí experiment

Cygnus NG-14 vynesla na oběžnou dráhu raketa Antares 3. října z kosmodromu Wallops v americkém státě Virginia. Na orbitální komplex loď o dva dny později dopravila 3,5 tuny zásob pro posádku, materiálu určeného k vědeckým výzkumům a další náklad. Jednalo se o patnáctý zásobovací let vesmírných kamionů Cygnus na ISS a čtrnáctý na základě kontraktu s NASA o poskytování komerčních zásobovacích služeb (CRS).

LIVE: Watch a cargo spacecraft depart the @Space_Station! @NorthropGrumman's #Cygnus is set to be released by the Canadarm2 robotic arm at 10:10am ET, for an extended mission in orbit that includes flight tests & technology demos: https://t.co/OH9bLaFuDR https://t.co/OH9bLaFuDR