Americká armáda má nový plán. "Obestaví" Zemi

Vědci v Národní bezpečnostní agentuře používají umělou inteligenci k identifikování podivného chování malých satelitů, aby zjistili, zda nebyli tajně pod kontrolou protivníka. „Hledáme způsob, jak dešifrovat telemetrická data, abychom mohli při nasazování nových satelitů provádět úpravy," řekl Aaron Ferguson, technický ředitel kanceláře šifrovacích řešení NSA pro server Defence One.

Většina malých satelitů je rozmístěna do velmi specifického regionu na nízké oběžné dráze Země, takže ty satelity, které se pohybují mimo tento prostor nebo které jsou rozmístěny jinde, projevují neobvyklé chování. Toto chování by mohlo být podezřelé, ale lidé si toho ne vždy sami všimnou. Nemají schopnost se rychle dopracovat k výsledku, protože je zde příliš mnoho údajů. "Můžeme identifikovat chování malých satelitů jako dobré, špatné, nebo neznámé?“ Řekl Ferguson pro server Defense One, který zdůraznil, že tato snaha ještě není plně funkčním programem, ale aktivním experimentováním, které by jednoho dne mohlo k takovému programu vézt.

Pokud jste se v posledních několika letech zajímali o využití vesmíru armádou, pravděpodobně jste slyšeli o dvou klíčových věcích. První z nich je, že Spojené státy plánují v nadcházejících letech umístit obrovské množství malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země, kde se nabízejí nové, rychlejší způsoby, jak může armáda shromažďovat data a komunikovat. Pravděpodobně jste také slyšeli, že američtí činitelé se velmi obávají nových a rostoucích hrozeb pro svoji techniku ve vesmíru. Obrovský objem dat pocházejících z malých satelitů však může riziko vážného ohrožení protivníkem značné snížit.

"Je naprosto reálné provádět počítačové útoky proti satelitům. Satelity a jejich pozemní systémy jsou stále častěji jen počítače, které obsluhuje nějaký specializovaný software. Často mají běžné operační systémy, jako je Unix nebo Linux. Jsou zranitelné vůči stejným kybernetickým útokům jako každý jiný počítačový systém venku,“ řekl Brian Weeden, ředitel programového plánování pro Secure World Foundation.

V únoru 1999 mělo Spojené království síť satelitů nazvanou SkyNet. Hackeři získali kontrolu nad jedním z těchto satelitů a ovládli jej, následně požadovali výkupné, řekl Bill Malik, viceprezident infrastrukturních systémů ve společnosti kybernetické bezpečnosti Trend Micro. "Hrozba jasně roste. Za prvé, náklady na technologii rušení a převzetí kontroly klesají a výhody pro hackery naopak rostou,“ dodal ve zprávě na Twitteru.

"V dnešní době už nestačí mít satelit, který dokáže přežít start a zahájit provoz. Musíte mít také satelit, který je odolný vůči kybernetickým útokům,“ řekl John Raymond, velitel vesmírného velení.