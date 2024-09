Objevili sovětští vědci peklo? Kolský hlubinný vrt skrývá tajemství

Kolský „superhluboký“ vrt SG-3 vznikl v letech 1962-1989. Sovětské úřady ho provedly na poloostrově Kola nedaleko hranic s Norskem. Šlo o vědecké úsilí dostat se co nejhlouběji do zemské kůry. Dodnes jde o nejhlubší vrt vytvořený člověkem – vědci dosáhli maximální vertikální hloubky 12 262 metrů.

Do takové hloubky se dostal třetí vrt během téměř třiceti let. V červnu 1990 se v hloubce přes dvanáct kilometrů údajně objevila porucha – a všechny práce skončily. Teplota na dně dosahovala až 180 stupňů a není se tak čemu divit, že to vrták nemusel vydržet.

Tuto poruchu ale sovětským úřadům „nespolkli“ nejen milovníci paranormálních jevů, ale dokonce ani místní. Ti dosud přísahají, že z díry je slyšet „křik duší mučených v pekle“. Opuštěnou vrtnou stanici uprostřed divoké přírody považují za „vchod do pekla“.

Postupem času vznikla takzvaná městská legenda (z angl. urban legend). Nemělo totiž dojít k žádné poruše, naopak vrták pokračoval dál, prorazil vrstvu horniny a objevil extrémně horkou jeskyni. Vědci proto do jámy spustili mikrofon a „uslyšeli jen pekelné vytí a mučivé výkřiky ztracenců“.

Ve skutečnosti ale Sověty k tomuto vědeckému projektu vedlo něco jiného – a skončilo z úplně jiných důvodů. Jak uvádí britská stanice BBC, velmoci se během studené války nesnažily jen dosáhnout jako první Měsíce – protože tak trochu „dětinsky“ soutěžily o to, kdo „vykope hlubší díru“ – a oproti Měsíci tentokrát Sověti vyhráli. Ale právě v této době docházelo k destabilizaci a eventuálně i rozpadu Sovětského svazu, takže obdobné průzkumy nebylo jak financovat.

Toto úsilí ale mělo velký vědecký potenciál. Kdyby se Rusům skutečně podařilo provrtat zemskou kůru a dostat se k plášti, dokázali by světu přednést exkluzivní vzorky, které mohly pomoct pochopit, co přesně se nachází uvnitř Země. Nicméně vědci se zastavili asi ve třetině cesty k zemskému plášti.

Tento vrt přinesl několik zásadních vědeckých poznatků o geologii Země z doby před 1,4 miliardami let. Hlubinné horniny údajně byly nasyceny vodou a podařil se objev čtrnácti druhů zkamenělých organismů. Vedle toho vědci přišli na naleziště zlata, mědi a niklu.

„Když Rusové začali vrtat, tvrdili, že našli volnou vodu – a tomu většina vědců prostě nevěřila. Mezi západními vědci bývalo obecně známo, že zemská kůra je v hloubce 5 km tak hustá, že skrz ni voda nemůže proniknout,“ vysvětlil Uli Harms z Mezinárodního programu kontinentálních vědeckých vrtů.

Japonci totiž přišli se zcela novým projektem hlubinného vrtu. „Konečným cílem projektu je získat skutečné živé vzorky pláště v jeho současné podobě. V místech, jako je Omán, můžete najít plášť blízko povrchu, ale to je plášť, jaký byl před miliony let,“ vylíčil vedoucí programu Japonské agentury pro vědu o moři a Zemi Sean Toczko.