Twitter prozatím odložil poskytování ověřovacích modrých ikon předplatitelům

Twitter oznámil spuštění nové služby s měsíčním předplatným 7,99 dolaru (téměř 200 Kč) v sobotu. Uživatelé služby mají mimo jiné získat u svého účtu modrou ikonu, která dosud sloužila k označování ověřených profilů. Zavedení služby již dříve avizoval nový majitel podniku Elon Musk.

Twitter v sobotu v aktualizaci své aplikace pro zařízení s operačním systémem Apple iOS uvedl, že lidé využívající novou službu budou moci mít vedle svého jména modrou ikonu "stejně jako celebrity, podniky a politici". Řada lidí nicméně vyjádřila obavy, že nový systém by mohl před volbami v USA vyvolat chaos, protože uživatelé by mohli snadno vytvářet účty s falešnou identitou, které by měly ověřovací modrou ikonu.

Nová služba podle agentury AP znamená konec současného systému ověřování profilů, který Twitter spustil v roce 2009, aby lidem zabránil vydávat se za známé osobnosti. Dosavadní systém sice nebyl dokonalý, pomáhal však uživatelům určit, zda účty, z nichž čerpají informace, jsou autentické, uvedla AP. Upozornila také, že firma v sobotní aktualizaci nehovoří o tom, že by ověřování profilů mělo být součástí nového systému používání modrých ikon.

Musk minulý týden dokončil převzetí společnosti Twitter za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč). Následně rozpustil devítičlennou správní radu a stal se jediným ředitelem podniku. V pátek firma zahájila rozsáhlé propouštění zaměstnanců s cílem snížit náklady. Podle Muska Twitter prodělává čtyři miliony dolarů denně a potýká se s masivním poklesem příjmů v důsledku tlaku aktivistů na inzerenty, aby na tuto platformu neumisťovali reklamu.

Právě reklama tvoří velkou část příjmů společnosti Twitter. Musk se minulý týden v otevřeném dopise obrátil na reklamní zákazníky podniku, ve kterém se snaží vysvětlit, proč se rozhodl firmu koupit, a vyvrací obavy o její budoucí vývoj pod jeho vedením. Twitter by se podle něj neměl stát "místem hrůzy", kde lze říci cokoliv bez následků. Kritici se však obávají, že změna vlastníka povede k méně moderovanému obsahu, což podpoří nenávistné projevy na síti.

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií.

Průzkumy naznačují, že politici zvolení za Demokratickou stranu mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami. To by mělo zásadní dopad na schopnost prezidenta Joea Bidena prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se exprezident Donald Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post šéfa Bílého domu. Otázkou podle komentátorů také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.