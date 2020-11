Na MIT vyvinuli algoritmus, který dokáže zachytit covidový kašel

Algoritmus fungující na bázi umělé inteligence vytvořili vědci z prestižního Massachusettského technického institutu (MIT). V testech u lidí, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus, vykazoval algoritmus úspěšnost 98,5 procenta a 100 procent u lidí bez dalších příznaků. Na základě algoritmu by tak mohla vzniknout aplikace. Schválit by ji však museli regulátoři.

"Způsob, jakým vytváříte zvuk, se mění, když máte covid, i když jste bez příznaků," uvedl vědec Brian Subirana, spoluautor studie publikované v odborném časopisu IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology. V praxi by podle studie bylo možné algoritmus využít ke každodenním kontrolám studentů ve školách, pracovníků či u široké veřejnosti, například v hromadné dopravě. Podobnými projekty se zabývá i řada dalších organizací a univerzit včetně britské Cambridgeské univerzity.

Autoři projektu Cambridgeské univerzity v červenci oznámili, že dokázali identifikovat nákazu koronavirem podle zvuku kašle a dechu s 80procentní úspěšností. V srpnu měl tento projekt k dispozici 459 zvukových záznamů dechu a kašle, které univerzitě zaslalo 378 lidí z řad veřejnosti. Laboratoř MIT nicméně pracovala s výrazně větším vzorkem - zvukových záznamů, na kterých dotyčný několikrát zakašlal, získala kolem 70.000, z nichž 2500 bylo od lidí nakažených koronavirem.

Odborník na umělou inteligenci Calum Chace označil projekt za klasický příklad využití umělé inteligence. "Jde o stejný princip, jako kdybyste do stroje nahráli spoustu rentgenových snímků, aby se naučil detekovat rakovinu," řekl. "Je to příklad, kdy je umělá inteligence užitečná... pro jednou v tom nevidím nevýhody," dodal.