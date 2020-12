Objeven nový druh dinosaura. Měl hřívu a z ramen mu vyrůstaly "stuhy"

"Je tu spousta dalších zvláštních dinosaurů, ale tento se nepodobá žádnému z nich," uvedl podle CNN paleobiolog David Martill z univerzity v anglickém Portsmouthu a jeden z vedoucích autorů studie, kterou vědci zveřejnili v odborném časopise Creataceous Research.

Hřívu zvířete s latinským názvem Ubirajara jubatus, které se živilo hmyzem či patrně i malými obratlovci jako jsou žáby či ještěrky, tvořilo ve skutečnosti prvotní peří. Dvě struktury podobné stuhám byly nejspíše tvořeny keratinem - tedy stejnou látkou, ze které jsou vlasy, nehty či chlupy.

