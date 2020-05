Paralelní vesmír, kde čas plyne pozpátku? Vědci vysvětlují senzační objev, kterého se chytla média

Média zase jednou ukázala, že honba za senzací umožňuje vlastní interpretaci pravdy. Daily Star tvrdí, že existuje paralelní vesmír, kde se zdají být věci v opačném pořadí a čas plyne pozpátku. Podle časopisu Forbes, tyto hojně navzájem citované titulky můžou mít kořeny v článku zveřejněném na New Scientist, který pouze pomocí „co kdyby“ vyjevil myšlenku založenou na výsledcích výzkumů na Antarktidě v souvislosti kosmických paprsků a pouze dodal podnět k zamyšlení odkud tyto elementární částice pocházejí.

Ačkoliv důkaz o elementárních částicích, které jdou proti veškerým základním pravidlům fyziky existuje, v posledním ze třech vědeckých příspěvků, které popisují tento jev je jasně uvedeno, že vědci jsou daleko od toho, aby mohli potvrdit existenci nové fyziky natož vesmíru a doporučuje zvážit alternativní vysvětlení.

Podivné elementární částice byly detekovány pomocí antarktické impulsivní antény tzv. ANITA, která ve formě balónu přelétá nad kontinentem a hledá rádiové vlny, které vznikají, když se rozbíjí atom v ledu. Data z balónu ANITA poskytla extrémní signály o elementárních částicích, které jsou díky své nízké hmotnosti špatně rozpoznatelné a vznikají při jaderných reakcích, které se Observatoř IceCube Neutro rozhodla prozkoumat.

Observatoř IceCube Neutrino je první detektor svého druhu, navržený tak, aby pozoroval vesmír z hloubky ledu jižního pólu a 300 fyziků z 50 institucí ve 12 zemí je za tento výzkum zodpovědný tzv. Spolupráce IceCube. Detektor je navržen tak, aby indikoval částice z kataklyzmatických událostí, které mají energii milionkrát větší než jaderné reakce a každý den detekuje 275 milionů kosmických paprsků. IceCube se skládá z 86 kabelů, z nichž každý obsahuje 60 digitálních optických modulů a jsou zamrzlé v ledu v hloubce téměř dva a půl kilometrů.

Ibrahim Safa, jeden z hlavních autorů výzkumu napsal na Twitter, „Podívali jsme se na tato zjištění ANITA a standardní neutrina to být nemohou. Pravděpodobně byly výsledkem našeho nedokonalého pochopení antarktického ledu, ale je tu šance, že je za to zodpovědný nějaký nový fyzikální jev,“ a vyjádřil pobavení nad bulvárem, který to překroutil na možnost výskytu paralelního vesmíru.

Vědci uvádějí, že data budou muset podrobit většímu přezkoumání a sami nevědí odkud se detekované signály vzaly a jedna z možností je také nízká expozice a citlivost optických modulů, a nikoliv o paralelním vesmíru. „NASA zjistila, že byste neměli číst zprávy na New York Post,“ napsal Safa na Twitter po smršti překroucených interpretací experimentu na Antarktidě.