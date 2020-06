Vědci našli nový způsob, jak se může koronavirus šířit. Stačí spláchnout

Pomocí počítačového modelu ukázali vědci z čínské Yangzhouské univerzity možné šíření částiček vody vzduchem po spláchnutí toalety. „Dosah je až do jednoho metru,“ napsali v časopise Fyzika tekutin. Jiné výzkumy předtím dokázaly, že lidský vylučovací systém může být přenosovou cestou viru SARS-CoV-2 a vir se může nalézat i ve stolici.

„Zde je jasně dokázaná aktivní replikace viru SARS-CoV-2 v lidských střevních orgánech i izolace viru ze vzorku stolice pacienta s nemocí covid-19,“ uvedl tým vědců z Hongkongské univerzity ve výzkumu zveřejněném v časopise Přírodní medicína.

Problémové mají být zejména záchody sdílené rodinami nebo veřejné toalety ve městech.

Už starší výzkumy odhalily, že po spláchnutí toalety se může vzduchem šířit norovirus, který je zodpovědný za zvracení a průjem.

Výzkumník, který nebyl součástí těchto studií, prohlásil, že to dává smysl, i když je to pouze teoretické. „Množství viru ve stolici a výsledném aerosolu není známé. I kdyby byl virus obsažen v produkovaných aerosolech, není známo, zda by byl pořád infekční. Dosud neexistuje důkaz o přenosu viru způsobujícího koronavirus fekálně-orální cestou,“ uvedl vědec Bristolské univerzity Bryan Bzdek podle televize CNN.

Autoři studie o šíření virů z toalety doporučují při každém spláchnutí dávat dolů záchodový poklop. Toaletu dostatečně umývat dezinfekcí a stejně tak si umývat po návštěvě toalety ruce. Tyto zásady jsou podle nich dobrou prevencí proti šíření jakéhokoli viru ze stolice.