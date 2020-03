Vědci o COVID-19: Bez opatření proti pandemii by se nakazilo sedm miliard lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by se nepřijala žádná opatření proti šíření koronaviru, nakazilo by se jím letos sedm miliard lidí a 40 milionů pacientů by podlehlo nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Ve své aktuální studii to podle agentury Reuters tvrdí vědci z Královské univerzity v Londýně (Imperial College London).