Virem SARS-CoV-2 se nakazí spíš dospělý než dítě, ukazují data

„Jedná se o předběžný důkaz, ale je zřejmé, že důkazy nasvědčují tomu, že děti jsou méně citlivé na SARS-CoV-2,“ uvedl Russell Viner, poradce v oblasti zdraví a obezitu dospívajících pro britské ministerstvo zdravotnictví.

Devět z 18 studií se zabývalo průzkumem přenosu z člověka na člověka. Osm se týkalo testování a jedna představovala přehled o domácích karanténách. Přehled se týkal 31 domácností, které byly v nucené karanténě, protože byl u nich detekován covid-19. Pouze u tří domácností bylo dítě osobou, která nakazila ostatní členy domácnosti. Australská studie, která trasovala všechny pozitivní případy onemocnění na školách v Novém Jižním Walesu po dobu šesti týdnů, zjistila, že z 18 pozitivních vedlo pouze ke dvěma dalším případům mezi žáky.

Přestože podle deníku Guardian studie naznačuje, že děti jsou proti viru více imunní, shromážděná data nebyla dostatečná, aby potvrdila, jestli děti šíří vir méně než dospělí. „Je třeba účinný testovací a sledovací mechanismus, který zmírní nejistotu ohledně přenosu z dětí,“ řekl Viner. Ačkoliv spoluautorka studie Rosalind Eggová tvrdí, že důkazy jasně naznačují, že děti a mladí lidé jsou vystaveni menšímu riziku a mohou hrát menší roli během pandemie, nezávislá skupina vědců varovala před opětovném otevřením škol 1. června.

Výbor Nezávislých vědců informoval, že pokud by se děti vrátily do škol o dva týdny později, snížila by se pravděpodobnost nákazy virem až o polovinu, a prohlásil, že je třeba více času na vytvoření účinného systému sledování, aby se dokázalo zabránit budoucím ohniskům.