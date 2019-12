Zemi těsně mine asteroid velký jako pyramidy

Asteroid s označením WR3 2019 mine Zemi už tento týden. Těleso o průměru 170 metrů bude od Země vzdáleno pět milionů kilometrů, což je v kosmických číslech relativně malá vzdálenost. Kolem naší planety proletí rychlostí 27 000 kilometrů za hodinu.

Ačkoliv je srážka se Zemí nepravděpodobná, podle agentury by byla katastrofální. "Pravděpodobnost nárazu je nízká, ale důsledky by mohly být obrovské," uvedl Patrick Michel z ESA.

NASA proto připravuje misi s názvem Hera, která má zjistit, co by se stalo, kdyby asteroid změnil směr letu a zamířil k Zemi. Ve spolupráci s ESA proto bude vyslána dvojice kosmických lodí do systému asteroidů Didymos.

Kolem Země ročně proletí tisíce asteroidů větší či menší velikosti. Těmi rizikovými jsou podle NASA tělesa větší než 150 metrů v průměru, které se přiblíží k Zemi na vzdálenost menší než 7 milionů kilometrů.

Ve většině případů se taková tělesa naší planetě vyhnout, i historie ale zná případy, kdy Země tolik štěstí neměla. Například před 66 miliony let, kdy asteroid po dopadu na povrch naší planety vyhladil dinosaury a dvě třetiny všeho živého.

Podle serveru The Guardian je více než 90 procent objektů v blízkosti Země větších než jeden kilometr a mohly by teoreticky způsobit devastaci planety Země. Nebezpečná ale mohou být i menší tělesa.

Jejich počet NASA v rozsahu 8741 kilometrů od Země odhaduje na 1748. Ačkoliv jde o poměrně velké množství objektů, které by se mohly srazit se Zemí, odborníci takový scénář zatím nepředpokládají. Kdyby k němu ale došlo, máme se jak bránit?

Pracovník NASA Lindley Johnson celý proces popsal pro server Mashable. Na začátku pracovního scénáře podle něj stojí zpráva o hrozícím nebezpečí, kterou obdrží maximálně 12 vybraných vědců. Ti začnou zkoumat objekt zachycený jedním z teleskopů mapujících mezihvězdný prostor a pokud potvrdí, že se asteroid opravdu řítí na planetu Zemi, bude nám odhadem zbývat pouze několik dní do ničivé srážky.

Poté, co vědci propočítají velikost a trajektorii vesmírného objektu, odešlou zprávu do Bílého domu, který vydá oficiální prohlášení pro veřejnost. Tou dobou už zřejmě ale lidé budou vědět, že se něco děje. Informace může prosáknout do médií a objektu si může všimnout i spousta amatérských astronomů.

Následně začne tvorba plánu na destrukci vesmírného tělesa. Nejlepším řešením je stavba speciální rakety, která by v případě nebezpečí dokázala asteroid vychýlit z dráhy a zajistit, aby Zemi minul. Ale i kdybychom takovou raketu měli, její přesné zaměření by mohlo trvat i dva roky. A tolik času lidstvo zřejmě mít nebude.