90 procent světové populace má určitou hladinu protilátek vůči covidu

V Česku bylo letos na jaře téměř 18.000 lidí bez domova. Na ulici a po noclehárnách jich žilo 12.000, zbývajících skoro 6000 pobývalo v azylových domech. Počet se za poslední tři roky příliš nezměnil. Výsledky svého letošního sčítání lidí v bytových problémech zveřejnilo ministerstvo práce. Dnes je poskytlo ČTK. Na ubytovnách podle zjištění vyrůstalo na jaře na 1400 dětí do 15 let. V přelidněných bytech a v nevyhovujícím bydlení pak žilo přes 21.000 dětí a mladých do 18 let. V bytové nouzi bylo celkem 272.000 osob.