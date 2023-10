Aerolinky přerušují lety do Izraele, řada států evakuuje své občany

Aerolinky od soboty ruší lety do Tel Avivu. Podle serveru Wall Street Journal bylo jen za sobotu zrušeno asi 15 % letů na mezinárodní letiště Ben Gurion, hlavní izraelský mezinárodní uzel.

Některé lety byly odkloněny na jiná letiště. Počet aerolinek, který lety do Izraele ruší, od soboty vzrostl. Delta Air Lines zrušila přes víkend lety do Tel Avivu a zpět. Letecká společnost uvedla, že pracuje na přepravě zaměstnanců zpět do USA a bude spolupracovat s vládou, aby pomohla evakuovat americké občany.

American Airlines také dočasně pozastavily lety do a z Tel Avivu. Letecká společnost uvedla, že bude situaci nadále sledovat a podle potřeby letové plány upraví. United Airlines také dočasně pozastaví lety do Tel Avivu.

Německá Lufthansa oznámila, že sobotní lety do Tel Avivu a zruší všechny lety z Tel Avivu do Frankfurtu kromě jednoho. Mluvčí letecké společnosti uvedl, že situaci monitoruje a je v kontaktu s úřady.

Další letecké společnosti uvedly, že situaci monitorují, některé ale pokračují v provozu. British Airways uvedla, že zavedla flexibilní rezervační politiku, která zákazníkům umožňuje měnit jejich cestovní plány.

Více než do Izraele je zájem o odlet z něj, země se totiž snaží dostat své občany ven ze státu. Dnes přistálo v Srbsku letadlo z Tel Avivu a srbské velvyslanectví oznámilo, že je naplánován další evakuační let.

Rumunský ministr zahraničních věcí uvedl, že z Izraele bylo dopraveno domů asi 800 lidí a další mají přiletět. I thajská vláda uvedla, že připravují nouzové týmy a letadla na záchranu občanů.

Připravují se také lety z Kazachstánu a Polsko dnes ráno potvrdilo, že první letadlo z Izraele s civilisty přistálo v zemi.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Následující den oficiálně vyhlásil Izrael Hamásu válku.

Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se podařilo proniknout do města Sderot, kde dochází ke střetům s izraelskými silami. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele a izraelská armáda prohlásila, že je ve válečném stavu a bude se bránit.

Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst. Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Dodal, že izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" proti Hamásu. Ministr obrany Yoav Gallant řekl, že "Hamas udělal vážnou chybu a zahájil válku proti státu Izrael. Jednotky IDF bojují proti nepříteli na každém místě. Vyzývám všechny izraelské občany, aby dodržovali bezpečnostní pokyny. Stát Izrael tuto válku vyhraje."

Izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu. Ten ještě několikrát vyslal na Izrael další salvu raket. Izraelské odvetné letecké útoky vyhnaly z Gazy přes 100 000 Palestinců. Nemocnice v Gaze jsou zaplavené a potýkají se s výpadky elektřiny.

Počty mrtvých a zraněných ve válce v Izraeli na obou sranách konfliktu rostou. Zatímco počty mrtých se počítají ve stovkách, zraněných jsou v Izraeli i Palestině tisíce. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás zadržel nejméně 150 rukojmí.

Izraelská armáda v pondělí uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou. V regionu tak neprobíhají žádné boje a tanky podporované bojovými vrtulníky a drony brání plotu s Gazou.