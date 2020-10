Nigérii zachvátily nepokoje, v Lagosu se ozývá střelba. Svět je znepokojen

Během středeční noci a dneška Lagos hlásil případy vandalismu, ničení a potyčky mezi protestujícími a policisty. V nejstarší městské čtvrti vandalové vykradli a následně zapálili budovu soudu, ze které si odnesli zabavené předměty. Oheň zachvátil i obchodní středisko ve čtvrti Lekki, informoval zpravodajský server BBC. Podle policisty osloveného AFP se vězení, z jehož střechy stoupá kouř, ocitlo pod útokem.

This is the remains of CircleMall in Jakande area of Lekki https://t.co/AqYLByaVYL

Situace v zemi, kde lidé od začátku října demonstrují proti policejní brutalitě a vládě, se vyhrotila v úterý večer. Při potyčkách na dvou místech v Lagosu podle svědků a skupiny na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) armáda zahájila střelbu a 12 lidí zemřelo. Armáda tento sled událostí odmítá a tvrdí, že ani na jednom z míst neměla nasazené vojáky.

Guvernér Lagosu Babjide Sanwo-Olu v rozhovoru s místní televizní stanicí oznámil, že mu armáda nabídla pomoc při zvládání nepokojů a při zabezpečení klíčových vládních budov či hospodářsky významných míst, jako je například rušný přístav. Guvernér nezmínil, zda nabídku přijme.

Úterní události odsoudila řada mezinárodních představitelů včetně šéfa OSN Antónia Guterrese.

The United States strongly condemns incidents of military forces firing on unarmed protestors in Lagos. Those involved should be held to account under the law. We extend our condolences to the victims of the violence and their families. #EndSARS