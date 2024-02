Europoslanec Zdechovský připravil rezoluci odsuzující masakr křesťanů v Nigérii. Hlasovat se bude ve čtvrtek

„Když jsem četl zpávy v zahraničních médiích o tomto brutálním útoku během Vánoc, okamžitě jsem začal pracovat na rezoluci, která by získala podporu většiny pléna v Evropském parlamentu a přispěla k mezinárodnímu tlaku na nigerijskou vládu, aby situaci začala řešit,“ říká autor usnesení Zdechovský.

Rezoluce odsuzuje nedávný nárůst násilí vůči etnickým a náboženským komunitám a vybízí nigerijskou vládu, aby posílila bezpečnost občanů a komunit. Odsuzuje také militantní islamistické skupiny, které zneužívají konfliktu k šíření nenávisti založené na náboženství.

„Početná křesťanská komunita v Nigérii je v posledních letech pod velkým tlakem kvůli militantním muslimům, kteří zneužívají drobných konfliktů mezi oběma tábory k brutálním útokům na křesťany, což se musí změnit,“ doplňuje Zdechovský s tím, že svět nemůže před bezprávím zavírat oči.

Bezpečnostní situace v Nigérii se v poslední době zhoršila v důsledku eskalace náboženského a etnického násilí. Konflikt mezi zemědělci a kočovnými pastevci o půdu a vodní zdroje vyústil v běsnění vůči křesťanům.

Útočníci zabíjeli vesničany, zapalovali jejich kostely, obchody s obilím a další objekty. Za tyto násilnosti nese odpovědnost zradikalizovaný muslimský kmen Fulani.

Muslimští vesničané a jejich majetek zůstali podle informací organizace Aid to the Church in Need, která pomáhá pronásledovaným křesťanům, nedotčeni.

Podle nigerijských nevládních organizací bylo od roku 2009 zabito 52 000 křesťanů a 34 000 muslimů a vypáleno 18 000 kostelů a 2 200 křesťanských škol.