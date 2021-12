Omikron se do Botswany mohl dostat z Evropy

Restrikce se týkají zejména států na jihu afrického kontinentu. Jako první variantu omikron zjistily v listopadu Jihoafrická republika a Botswana. Odkud přesně se ale omikron rozšířil, není stále jasné.

S cestovními restrikcemi nesouhlasí ani JAR a podle jejích představitelů je země trestána za pečlivé analýzy nákaz.

Masisi v rozhovoru se stanicí CNN k cestovním omezením řekl: "Není to nutné a pokud se mne ptáte, musím říci, že je to nezodpovědné. Ti diplomaté přicestovali z několika zemí a než dorazili do Botswany, projeli několika státy."

Z jakých zemí přijeli, ale konkrétně neřekl. "Někteří byli v Evropě, další jinde," sdělil pouze.

Botswana minulý týden oznámila, že analyzuje mutace koronaviru ve vzorcích odebraných čtyřem cizincům, kteří v zemi byli na diplomatické misi. Varianta omikron se potvrdila podle agentury Reuters u čtyř diplomatů, kteří do Botswany přicestovali 7. listopadu a odjeli o čtyři dny později. Botswana má dosud potvrzeno 20 případů varianty omikron.

Masisiho mluvčí dnes řekl, že prezident ani v budoucnu nesdělí, z jakých zemí diplomaté byli, ani přes které cestovali, protože je toho názoru, že "virus není geopolitická záležitost".

Variantu omikron už potvrdilo na svém území přes 20 zemí, zatím se ale u pacientů, kteří onemocněli covidem-19, většinou neobjevily vážné symptomy.

V JAR, která s Botswanou sousedí, konstatovali odborníci rychlé šíření a také hospitalizaci lidí všech věkových skupin včetně dětí do pěti let. "Ve skupině dětí mladších pěti let máme druhou nejvyšší incidenci, hned za skupinou lidí starších 60 let," řekla dnes Wassila Jassatová z jihoafrického institutu nakažlivých chorob (NICD).

V JAR se neočkují děti mladší 12 let a podle Jassatové se v této skupině virus zřejmě rychle šíří a od dětí se infikují rodiče. Nejrychlejší nárůst případů zaznamenává provincie Gauteng, kde leží hlavní město Pretoria a milionový Johannesburg.

Michelle Groomeová z NICD dnes řekla, že z dosud zjištěných údajů vyplývá, že je "varianta omikron více nakažlivá než předchozí varianty".