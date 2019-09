Papež je v Mosambiku. Varoval před novou občanskou válkou, útoky islamistů sílí

Papež hovořil v prezidentském paláci v metropoli Maputo před hlavou státu Filipem Nyusim i zástupci opozičního hnutí Renamo. Občanská válka trvala v bývalé portugalské kolonii 15 let. Zemřelo při ní asi milion lidí a dohoda o odzbrojení opozičních milicí a mírová smlouva ji ukončily teprve letos v srpnu.

"Povzbuzující poselství, které jsme od vás obdrželi při naší oficiální návštěvě Vatikánu, ve kterém jste nás vyzval k tomu, abychom všechny Mosambičany považovali za svoje bratry, pro nás bylo v dialogu (s Renamo) vodítkem," řekl prezident. I přesto je podle něj mír ohrožen v severní provincii Cabo Delgado, kde za dva roky při útocích islamistů zemřelo už na 300 lidí.

zdroj: YouTube

"Ne zničujícímu násilí, ano míru a smíření! Mír je nejlepším způsobem, jak vzdorovat výzvám, kterým jako stát čelíte," upozornila hlava katolické církve. "Bez rovných příležitostí však naleznou různé formy agrese a konfliktu úrodnou půdu, až nakonec explodují," poznamenal papež.

Většinově křesťanský Mosambik je jednou z nejchudších zemí na světě, podle Světového programu pro výživu (WFP) zde 80 procent populace nemá dost peněz na dostatek jídla. Letos v březnu a v dubnu zemi zasáhly cyklony Idai a Kenneth, které si vyžádaly na 700 obětí a způsobily rozsáhlé škody. "Chci, abyste věděli, že sdílím vaší tíseň, vaše utrpení," prohlásil papež.

Mosambické 2000 kilometrů dlouhé pobřeží indického oceánu je podle Světové banky jedno z nejvíce ohrožených dopady klimatické změny. Země navíc od 70. let minulého století přišla o asi 8 milionů hektarů lesů, což je plocha zhruba odpovídající velikosti celé České republiky.

Vzácné dřevo, které se zde těží, směřuje podle agentury Reuters většinou do Asie. Papež prohlásil, že by Mosambičané měli být ostražití před pleněním a neetickým těžením přírodních zdrojů. To je podle něj "poháněno chamtivostí, která obvykle nepochází od obyvatel tohoto území a není ani motivována společným dobrem vašich lidí".

V pátek by měl papež odsloužit mši na stadionu v Maputu. Pak se vydá na Madagaskar a Mauricius, kde svou cestu 10. září ukončí.