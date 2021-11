V JAR končí s variantou omikron v nemocnicích častěji i mladí lidé

"Vidíme nyní výraznou změnu v demografickém profilu pacientů s covidem-19," řekla na tiskové konferenci ke koronaviru Rudo Mathivhaová, vedoucí jednotky intenzivní péče nemocnice v johannesburské čtvrti Soweto.

"Dostávají se k nám mladí lidé, třicátníci i lidé mezi dvaceti a třiceti. Někteří mají mírný průběh, jiní ale závažnou formu a někdy končí na jednotce intenzivní péče," podtrhla lékařka. Podle ní není asi 65 procent z pacientů očkováno a většina ze zbylých dostala jen první dávku vakcíny.

Hlášené denní přírůstky nákaz jsou v Jihoafrické republice zatím relativně nízké. V pátek bylo zaznamenáno 2828 nových případů. Jde však o výrazný nárůst za poslední týdny, podotkla AP. Podle jihoafrických odborníků je až za 90 procent nových případů zodpovědná právě varianta omikron a podle prvních závěrů probíhajících studií zřejmě přenese každý nakažený člověk virus v průměru na další dva lidi.

"Je to obrovský problém. Máme z (této varianty) viru všichni velké obavy," řekl AP ředitel Afrického výzkumného zdravotnického ústavu (AHRI) Willem Hanekom. Podle něj je nyní varianta rozšířená především v provincii okolo města Johannesburgu, ale zdá se, že se dostala již do všech částí země.

Nová varianta rychle mutuje, což jí podle vědců může pomoci, aby se rychleji šířila a dokázala obejít reakci lidského imunitního systému. Jihoafrická republika na ni upozornila ve čtvrtek a WHO ji následujícího dne klasifikovala jako znepokojivou. Varianta se od té doby vyskytla už v několika dalších zemích včetně Belgie.

V Jihoafrické republice je očkováno asi jen 40 procent dospělé populace. Ve věkové skupině od 20 do 40 let je to ale ještě výrazně méně.