V JAR se šíří nová varianta koronaviru, potvrdily tamní úřady

Podle vědců nová varianta, která nese název B.1.1.529, nese "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější. Podle úřadu se nová varianta rychle šíří v nejlidnatější provincii Gauteng a v menší míře i na zbytku území JAR. Varianta byla zachycena i v Botswaně a Hongkongu, kam ji zřejmě zavlekl cestující z Jihoafrické republiky.

Úřady uvedly, že zatím mají příliš málo údajů, aby plně vyhodnotily dopady nové varianty. Podle ministra zdravotnictví Joea Phaahly se vláda zatím nechystá zavést další opatření kvůli výskytu nové varianty.

V Jihoafrické republice vědci poprvé zachytili vícero variant koronaviru. Varianta beta je na seznamu rizikových variant WHO kvůli své vyšší nakažlivosti. Země letos zachytila také variantu C.1.2, která se ale výrazněji neprosadila a připadá na ni jen malé procento nákaz v posledních měsících.

WHO vede dva seznamy variant. Na rizikovém seznamu jsou čtyři varianty, včetně delty nebo alfy. Na seznamu variant, které WHO zkoumá, protože jsou potenciálně nebezpečnější, jsou v současnosti dvě položky - mí a lambda. Jednotlivé varianty WHO pojmenovává písmeny řecké abecedy.