V okolí etiopského Mekele se stále bojuje, desetitisíce lidí uprchly do Súdánu

Tigrajci vládu opakovaně viní, že při vzdušných útocích i pozemních bojích cílí na civilisty. K dnešním Ahmedovým výrokům se zatím přímo nevyjádřili.

Tigraj leží na severu Etiopie a je jedním z jejích autonomních států. Současný konflikt tam propukl 4. listopadu, kdy premiér vyslal do Tigraje armádu poté, co vláda obvinila Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu (TPLF) z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady. Kvůli bojům do sousedního Súdánu uprchly desítky tisíc lidí a odhaduje se, že si konflikt vyžádal stovky až tisíce obětí.

A crisis on top of crises - first COVID, now forced to flee their homes.



In Sudan, UNHCR chief @FilippoGrandi meets Ethiopian refugees from Tigray and launches an appeal for nearly US$150m. pic.twitter.com/UAsPVWWVpO