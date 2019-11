WHO varovala před dalším šířením eboly v Kongu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před rozšířením eboly na neklidném východě Konga, kde s tělem infikovaného profesionálního řidiče při pohřbu přišlo do styku přes 360 lidí. Byli tak vystaveni riziku nákazy, ale mnozí z nich jsou mimo dosah kvůli střetům a špatné bezpečnostní situaci v oblasti, upozornila dnes podle agentury Reuters WHO.