Žlutá zimnice: Snížení dávky vakcíny může při epidemiích pomoci zachránit více životů

„Jakmile propukne epidemie žluté zimnice, zasažené země i Lékaři bez hranic potřebují rychlý přístup k vakcínám,” říká Myriam Henkens, mezinárodní koordinátorka zdravotní péče Lékařů bez hranic.

Bohužel tato vakcína ale často chybí. Její výroba trvá 12 měsíců a je obtížné odhadnout množství, které bude každý rok potřeba k zabránění šíření nemoci. Výrobní kapacity nemohou během epidemií uspokojit celosvětové potřeby. Lidé tak nejsou chráněni a poskytovatelé lékařské péče, včetně Lékařů bez hranic a vlád, mají ve chvíli, kdy vakcíny nejvíce potřebují, prázdné ruce. „Díky této studii mohou být zdravotníci nyní klidní, protože budou vědět, že podání menší dávky jakékoliv vakcíny proti žluté zimnici předběžně schválené WHO ochrání nejen pacienta, kterého zrovna ošetřují, ale pomůže i dalším lidem.”

Výzkumné centrum Lékařů bez hranic studii vypracovalo ve spolupráci s Keňským institutem pro lékařský výzkum, Pasteurovým ústavem v Dakaru a WHO. Tzv. randomizovanou dvojitě zaslepenou studii, kdy lékař ani pacient netuší, jaký lék dostávají, provedli ve městech Mbarara v Ugandě a Kilifi v Keni mezi 6. listopadem 2017 a 21. únorem 2018. Výzkumní pracovníci v této studii podali buď jednu pětinu dávky, nebo celou dávku vakcíny proti žluté zimnici 960 dospělým ve věku 18 až 59 let. Ti, kteří dostali jednu pětinu dávky, měli srovnatelnou imunologickou reakci jako ti, co dostali standardní dávku. Díky těmto zjištěním se může současný přístup WHO ke snížení dávek vakcín proti žluté zimnici v případě jejího nedostatku během epidemií použít na všechny předběžně schválené očkovací látky proti této nemoci.

V rámci této klinické studie se poprvé hodnotily při jednom výzkumu všechny čtyři dostupné vakcíny proti žluté zimnici předběžně schválené WHO. Jde o očkovací látky odvozené z několika kmenů viru: 17DD (Bio-Manguinhos/Fiocruz, Brazílie), 17D-213 (Ruská akademie lékařských věd), 17D-204 (Pasteurův ústav, Dakar, Senegal) a 17D-204 (Sanofi Pasteur, Francie).

Zkušenost z terénu

Žlutá zimnice se vyskytuje ve 34 afrických zemích. Naše týmy zasahovaly od roku 2000 při epidemiích žluté zimnice např. v Angole, Demokratické republice Kongo – včetně let 2015-2016, kdy v zemi probíhala největší epidemie za posledních 30 let – Guineji, Súdánu, Sieře Leone, Středoafrické republice a Čadu. Při epidemii žluté zimnice v Angole a Demokratické republice Kongo v roce 2016 vyvstal problém dodávek vakcín. V některých afrických zemích totiž museli pozastavit pravidelné očkování, aby se zajistil dostatek vakcín pro boj s epidemií ve dvou zmíněných státech. V těchto regionech s nedostatečnými zdroji, kde je omezená zdravotní péče, mají preventivní opatření obrovský dopad.

„V oblastech, kde se žlutá zimnice často vyskytuje, žije více než miliarda lidí,” říká Isabelle Defourny, ředitelka operací Lékařů bez hranic. „Naše týmy pracující v terénu po celém světě byly svědky toho, jak tato nemoc může vyústit v rozsáhlou epidemii. To platí hlavně ve velkých městech, kde se žlutá zimnice může šířit velmi rychle, způsobit tisíce úmrtí a závažné humanitární následky. Ve světě čelícím tolika jiným zdravotním hrozbám je pozitivní zprávou, že takový výzkum pomůže přímo zachránit více životů.”

Žlutá zimnice je virové krvácivé onemocnění přenášené komáry, které každý rok zabije 30 000 lidí. Nejvíce se objevuje v subsaharské Africe. K nárůstu případů však dochází i ve Střední a Jižní Americe. U spousty lidí je tato infekce asymptomatická nebo má jen mírný průběh. U malého procenta nakažených se ale rozvine těžší forma onemocnění, která může způsobit vnitřní krvácení a závažné poškození jater a ledvin. Přibližně polovina lidí, u kterých se objeví toto stádium žluté zimnice, během několika dní zemře.