Aktivisté zveřejnili počet zadržených během pohřbu Navalného

V závěru února uplynuly dva roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Už v prvních týdnech konfliktu jednal obě strany o míru. Návrh dohody nyní zveřejnil americký deník The Wall Street Journal. Kyjev by se podle ní vzdal aspirací na vstup do NATO a zůstal neutrální. Sami Ukrajinci nakonec jednání s Ruskem ukončili.