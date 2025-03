Vysocí představitelé americké administrativy se příští týden setkají se svými ukrajinskými protějšky v Saúdské Arábii, aby zahájili jednání o možném příměří, které by mohlo ukončit válku s Ruskem. Schůzka by znamenala zásadní diplomatický posun poté, co minulý týden došlo k ostré výměně názorů mezi prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně.