Američané vyhodnocují, jak dlouho by se Ukrajinci cvičili na letouny F-16

Dva ukrajinští piloti jsou v současné době na vojenské základně v USA, kde jsou jejich dovednosti vyhodnocovány s pomocí leteckých simulátorů. Cílem je zjistit, kolik času by potřebovali na to, aby se naučili létat s různými americkými vojenskými letadly, včetně F-16.

Americký vojenský představitel řekl novinářům, kteří cestovali s ministrem obrany Lloydem Austinem na Blízký východ, že ukrajinští piloti jsou v Tucsonu v Arizoně na akci, kterou označil za rutinní součást mezivojenského dialogu s Ukrajinou.

"Tato seznamovací akce je v podstatě diskuse mezi příslušníky letectva a pozorování toho, jak americké letectvo funguje," uvedl zdroj. Dodal, že to pomůže zefektivnit práci ukrajinských pilotů, kteří získají rady, jež jim umožní rozvíjet schopnosti. Piloti budou podle představitele během akce používat simulátory, nikoliv skutečné letouny. Zdroj dodal, že "nejsou žádné aktuální informace, které by bylo možné poskytnout ohledně letounů F-16 pro Ukrajinu" a že se bezprostředně neplánuje zvýšit počet ukrajinských pilotů v USA.

Ukrajina usiluje o dodání západních stíhaček a nejvyšší ukrajinští představitelé v posledních dnech vystupňovali svou veřejnou lobbistickou kampaň s argumentem, že stroje potřebují na obranu proti ruským raketovým a dronovým útokům.

Spojené státy a jejich spojenci ale na tento tlak reagovali s určitou skepsí a argumenty, že dodání letadel by nebylo praktické, jelikož by vyžadovalo dlouhý výcvik a Rusko má rozsáhlé protiletadlové systémy, které by tyto letouny mohly sestřelit.

Americký prezident Joe Biden v minulosti na dotaz, zda USA dodají Ukrajině letouny F-16, odpověděl jednoznačným "ne". Na začátku války se USA zároveň domnívaly, že by dodání nových stíhaček Ukrajině vedlo k eskalaci mezi Ruskem a NATO.

V únoru Biden v rozhovoru s ABC News řekl, že Ukrajina "nyní letouny F-16 nepotřebuje", a to navzdory opakovaným veřejným prosbám ukrajinských představitelů a rostoucímu tlaku republikánů v Kongresu, píše CNN.

Američtí a evropští představitelé již dříve sdělili CNN, že dodání strojů F-16 by za současné situace nebylo praktické. Německo minulý týden dodávky bojových letounů na Ukrajinu vyloučilo, přičemž britští vládní představitelé zaujali podobné stanovisko s tím, že by to nebylo praktické. Také nizozemští a polští lídři se podle CNN na dotaz ohledně dodání strojů F-16 Ukrajině tvářili neochotně.

Náměstek působící v Pentagonu Colin Kahl v úterý výboru Kongresu pro ozbrojené složky řekl, že by vycvičit ukrajinské piloty v létání se stíhačkami F-16 trvalo rok a půl a bylo by to extrémně drahé.