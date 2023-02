Americký General Atomics nabízí Kyjevu dva drony Reaper za symbolický dolar

O nabídce, která by měla pomoci vyzbrojit zemi už téměř rok vzdorující ruské invazi, informoval web The Wall Street Journal (WSJ).

Prodej by musela schválit administrativa amerického prezidenta Joea Bidena. Ta se podle WSJ k nabídce zatím nevyjádřila, komentář odmítla i vláda v Kyjevě. Washington již dříve odmítl dodávky dronů Gray Eagle z dílen General Atomics Ukrajině kvůli obavám, že by se v případě sestřelení citlivé technologie mohly dostat do rukou nepříteli.

USA poskytly Ukrajině v uplynulém roce více než 700 menších bezpilotních letounů, včetně taktických dronů Switchblade. Tyto drony nenesou zbraně, ale lze je snadno přenášet a využívat k útokům ve stylu kamikadze.

Reapery jsou proti nim výrazně sofistikovanější zařízení s delším doletem, vyšší rychlostí a lepšími schopnostmi. Drony s rozpětím křídel přes 20 metrů vydrží ve vzduchu až 24 hodin a mohou nést zbraně. Starší verze dronu, kterou firma Ukrajině nabízí, by za normálních okolností stála několik milionů dolarů.