Americký ministr obrany Austin se léčí s rakovinou

Předseda Evropské rady Charles Michel vzbudil překvapení, když oznámil, že kandiduje jako lídr valonského Reformního hnutí (MR) ve volbách do Evropského parlamentu. Tím by případně zkrátil svůj mandát předsedy Evropské rady, pokud by byl zvolen. A je otázkou, kdo by se stal jeho nástupcem.