Americká opozice chce sankce vůči Rusku kvůli Afghánistánu

Podle agentury Reuters to dnes prohlásil předseda výboru pro tajné služby Sněmovny reprezentantů Adam Schiff. Další demokratický zákonodárce pak uvedl, že podle sdělení amerických rozvědek musel prezident Donald Trump o činnosti Ruska vědět ještě předtím, než se aféra dostala na veřejnost, což Trump popírá.

"Měli bychom zvážit, jaké sankce by byly vhodné k tomu, abychom účinněji odradili Rusko od jeho škodlivých aktivit," prohlásil Schiff po jednání zástupců administrativy Donalda Trumpa s vybranými demokratickými zákonodárci.

"Podle toho, co jsme dnes slyšeli, tak to byly informace, o nichž prezident měl vědět. A podle toho, co nám dnes bylo sděleno, tak o nich věděl - zdá se mi, že o tom věděl," řekl další demokrat a předseda armádního výboru Sněmovny Adam Smith.

Deník The New York Times (NYT) minulý pátek s odvoláním na své zdroje napsal, že Trumpa americké tajné služby o výplatě afghánských radikálů ruskou rozvědkou informovaly. Americký prezident to ale popřel a informaci NYT označil za lež.

Bílý dům se však stále nevyjádřil ke zprávám, že informace o ruské kampani v Afghánistánu figurovaly v únorové písemné zprávě tajných služeb určené Trumpovi a také ve květnové zprávě od Ústřední zpravodajské služby (CIA). Prezident také neuvedl, zda zprávy zpravodajců četl, a pokud ano, proč na ně nijak nereagoval.

Trump čelí silné kritice opozičních demokratů, neboť podle nich o ruské činnosti věděl, ale proti Moskvě nijak nezakročil. Prezident prý ignoroval varování a naopak se snažil naklonit si ruského prezidenta Vladimira Putina pozváním na summit vyspělých ekonomik sdružených ve skupině G7.

Americká média v pondělí informovala, že kvůli ruským odměnám pro povstalce z hnutí Tálibán a další ozbrojence zemřel v Afghánistánu nejméně jeden americký voják. Moskva existenci celého zmiňovaného programu ostře popírá, stejně jako Tálibán.