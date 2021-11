Americká vláda dnes po více než roce a půl ruší cestovní omezení pro očkované

"Opravdu se moc těším. Měla jsem tam jet těsně předtím, než začal covid, a pochopitelně se to doteď odkládalo, takže je to opravdu vzrušující, že konečně můžu jet," řekla agentuře Reuters Alice Keaneová, která cestuje z Londýna za svojí sestrou do Miami.

Ona i mnoho dalších muselo odkládat návštěvy USA v důsledku souboru bezprecedentních restrikcí, které začal Washington v souvislosti s cestami do USA přijímat na přelomu loňského ledna a února. Nejdříve zakázal vstup cizincům z Číny, později se přidala omezení cest ze zemí schengenského prostoru, Británie, Indie a Brazílie. Před dnešní změnou nebyly možné "zbytné" cesty z celkem 33 zemí a také přes pozemní hranice USA s Kanadou a Mexikem.

Více než rok a půl platné zákazy nyní nahrazuje univerzální systém, podle kterého musí mít zahraniční návštěvníci z celého světa dokončené očkování proti covidu-19. Při cestě letadlem zároveň budou muset před nástupem ukazovat negativní výsledek testu na virus SARS-CoV-2 z posledních tří dnů. Systém zahrnuje i jisté výjimky, vakcinační požadavek se například netýká nezletilých.

Na londýnském letišti Heathrow při příležitosti obnovení turistických cest uspořádaly ráno aerolinky British Airways a Virgin Atlantic synchronizovaný vzlet dvou spojů do USA na místních paralelních ranvejích. Šéf Virgin Atlantic Shai Weiss uvedl, že lety jsou plně obsazené. Podobné nadšení jako v Londýně podle Reuters dávali najevo cestující v Paříži, kde také registrují prudký nárůst v počtech rezervací. "Velmi šťastný," shrnul své pocity Michael Valente, který z letiště Charlese de Gaullea odlétal s manželkou za příbuznými.

Deník The New York Times (NYT) zase přináší příběhy několika párů rozdělených pandemickými restrikcemi. Píše například o 23leté Luise Greveové z německého Erlangenu, která si koupila letenku okamžitě, jakmile Bílý dům na začátku podzimu oznámil stažení zákazů. Svého přítele, který žije ve státě Missouri, viděla naposledy loni v březnu.

"Pár se seznámil na začátku roku 2019, kdy byli náhodně přiděleni do stejné 'gildy' stavitelů hradu v kooperativní hře Lords Mobile, kterou oba hrají na svých mobilech. (...) Zatímco se pandemie vlekla dál a dál, její 20letý přítel mohl Luise navštívit v Německu. V práci si ale nemohl vzít volno a nemohl si dovolit podat výpověď," uvádí NYT. Mladá Němka podle něj před dnešní cestou zažívala smíšené pocity. "Prostě se bojím, že to nevyjde, protože od začátku pandemie věci nevychází," řekla.