Americké volby lámou rekordy. Lidé vsází stamiliony dolarů, sázkové kanceláře si mnou ruce

Letošní prezidentské volby ve Spojených státech jsou pro Sázkové kanceláře hotové žně. Dle odhadů lidé po celém světě vsadili již přes 1 miliardu dolarů, což je zhruba dvojnásobek toho, co před čtyřmi lety. Podobně jako tehdy, i letos je Donald Trump spíše outsiderem.

Biden vede hned u několika britských sázkových kanceláří jako je GVC, pod kterou spadají společnosti Ladbrokes, Coral nebo BWin. Pozici favorita si Biden drží i u konkurence, sázkové kanceláře William Hill. Šéf oddělení politických sázek společnosti GVC Shaddick pro AFP uvedl, že momentální zájem sázkařů o americké volby z nich dělá největší politickou událost moderní historie.

Poté, co se kvůli koronaviru zrušil Velký národní steeplechase, půjde dle kanceláře William Hill minimálně v Británii o největší sázkařskou událost roku. Hill odhaduje, že by lidé měli vsadit bez mála 10 milionů liber. Mluvčí společnosti Rupert Adams uvedl, že společnost prozatím zaevidovala sázky ve výši 3 milionů liber.

Dle Adamse sázkaře láká právě Trump. ,,Kdyby proti sobě stáli Joe Biden a Jeb Bush, byli bychom sotva na třetině našeho aktuálního obratu,“ dodal Adams. Byť je Biden oblíbencem sázkových kanceláří, přes 70 % sázek za poslední týden šlo na Trumpovo vítězství, uvedl Shaddick.

,,Biden je se svou 65% šancí stále jasným favoritem sázkových kanceláří, nevede si však zdaleka tak dobře jako v průzkumech, které Trumpovi dávají 10% šanci. Sázkařské trhy jdou spíše na ruku Trumpovi. Dávají mu zhruba 35-45% šanci na výhru,“ řekl Shaddick. Lidé prý dávají na instinkt a nevěří průzkumům. Ty se ale nijak výrazně nemýlily. Až na pár výjimek se výsledky v roce 2016 vešly do míry chybovosti.

,,Průzkumy se posledně zase o tolik nemýlily. Letos by mu to nestačilo, ale to zdá se lidi nezajímá.“ Dle Shaddicka je to běžná metoda sázkových kanceláří nadsazovat populistickým kandidátům. Prý to tak vyvolá dojem, že Trump ve volbách obstojí lépe. Většina sázek navíc podle něj přichází od lidí, kteří informace o volbách raději než z médií nebo od politických expertů získávají na sociálních sítích.