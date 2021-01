Armáda USA snížila kontingent v Afghánistánu na 2500 vojáků

USA se v loňské dohodě s radikálním hnutím Tálibán zavázaly, že do letošního května z Afghánistánu stáhnou všechny své vojáky výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. Trump v listopadu slíbil, že do 20. ledna stáhne z Afghánistánu 2500 ze zbývajících 4500 Američanů. Termín se váže k inauguraci nově zvoleného prezidenta.

Ve čtvrtek pak bez zmínky o přesných číslech Trump oznámil, že je nyní po 19 letech působení v Afghánistánu historicky nejnižší počet amerických vojáků. Dodal, že si stále přeje, aby odešli všichni. "Budu vždy prosazovat skoncování s nekonečnými válkami," řekl.

Bez ohledu na názor amerických vysokých důstojníků se rozhodl dosluhující ministr obrany Christopher Miller řídit se Trumpovým příkazem a pokračovat ve stahování. Američané odcházeli nejen z Afghánistánu, ale i z Iráku, kde jich zůstalo také 2500.

To, že armáda stahuje své vojáky, je podle AP v rozporu se zákonem o obranném rozpočtu. Pentagonu totiž vysloveně zakazuje použít peníze z letošního nebo loňského rozpočtu ke snížení počtu jednotek pod 4000 lidí nebo v případě menších kontingentů pod stav, jaký platil v době schválení zákona, tedy 1. ledna. Pentagon podle AP nevysvětlil, jak se dá pokračující stahování uvést do souladu se zněním zákona.

Snižování počtu vojáků komplikuje rozhodování administrativy zvoleného prezidenta Joa Bidena, který chce nechat v Afghánistánu menší protiteroristickou jednotku, jež zajistí, že extremistické skupiny nebudou útočit na USA.