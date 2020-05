Ať rozhodují jen vědci? Bez politiků se neobejdeme, tvrdí známý politolog

Příliš zjednodušující výklad

"Naslouchejme vědě, poslouchejme experty," cituje Zakaria slova Trumpova protikandidáta v nadcházejících prezidentských volbách Joe Bidena. Dodává, že kalifornský guvernér za Demokratickou strany Gavin Newsom se zase nechal slyšet, že západní pobřeží Spojených států "je a bude vedeno vědou", zatímco republikánský guvernér států Maryland Larry Hogan uvedl, že se "bude řídit radami vědců a lékařů".

Politolog pokládá otázku, co to ale znamená. Připomíná, že i imunolog Anthony Fauci zpočátku nebezpečí nového koronaviru zlehčoval a ještě 26. ledna tvrdil, že Spojeným státům hrozí jen velmi malé riziko a americká veřejnost by se neměla nemoci obávat a děsit, navíc jen pár dní poté americký ministr zdravotnictví Alex Lazar uvedl, že riziko nákazy Američanů zůstává nízké a tento názor oficiálně zastávali i vládní zdravotničtí experti.

Proti tomu ale Trumpův poradce Peter Navarro, který vědcem není, již 29. ledna na základě dat z Číny varoval před rizikem, že koronavirus přeroste v otevřenou pandemii, která ohrozí životy milionů Američanů, a nabádal k rázné akci, poukazuje Zakaria. Podotýká, že pravdu měl laik a vědci se mýlili.

"I tak je takový výklad příliš zjednodušující," připouští politolog. Konstatuje, že věda ve skutečnosti nedává jedinou odpověď, především pokud jde o nové jevy, jakým je i koronavirus, a Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, dospěl k racionálnímu závěru, který odrážel původní informace, přičemž na základě nových dat názor změnil.

Inklinujeme k přesvědčení, že věda dává jednoznačné odpovědi, ale tak to nefunguje, zdůrazňuje komentátor. Vysvětluje, že věda je pouze metoda přístupu, který pokládá otázky, pečlivě ověřuje hypotézy a konfrontuje je s fakty, tudíž nová lepší data vedou k platnějším závěrům.

V některých otázkách, jako je například klimatická změna, vědci provádějí výzkum celá desetiletí, shromáždili množství dat, publikovali velký počet recenzovaných studií a dospěli ke konsensu, nastiňuje Zakaria. Dodává, že covid-19 je něco zcela jiného, jelikož jde o jev starý pouhé čtyři měsíce a jeho výzkum je sotva ukončený.

Zakladatel Microsoftu Bill Gates minulý týden publikoval komentář o pandemii, kde mimo jiné upozornil, že existuje mnoho klíčových věcí, kterým stále nerozumíme, ale pro správnou reakci jsou zásadní, vyzdvihuje komentátor. Za jenu z nich uvádí důvod, proč si mladí lidé s nemocí zpravidla poradí lépe - odpověď by mimo jiné umožnila vyřešit, kdy a za jakých podmínek je možné otevřít školy.

Mezi další závažné otázky řadí Zakaria také to, jaké aktivity nahrávají nakažení či zda šíření viru ovlivňuje počasí. Upozorňuje, že stále nemáme ani přesná čísla o počtu nakažených, rychlosti šíření viru a jeho smrtnosti.

Politiky potřebujeme

Během procesu vyhlašování opatření proti šíření viru a jejich rozvolňování vědci po celém světě ohromnou rychlostí shromažďují data, což je velmi pozitivní, protože nám mohou pomoci zpřesnit či vyvrátit naše poznatky o pandemii, uvádí politolog. Soudí, že vítaný je i interdisciplinární přístup.

T. J. Rodgers, zakladatel technologické společnosti Cypress Semiconductors, například provedl analýzu dat, která jej vede k závěru, že rychlost, s níž jsou jednotlivá města uzavírána do karantény, má jen malý dopad na snížení poměru nakažených a obětí, poukazuje Zakaria. Dodává, že jde o úvodní model, který ale stojí za to dál prověřit, protože mimo jiné naznačuje, že vysoká hustota obyvatel koreluje s vysokou smrtností osminásobně více než pozdní vyhlášení karantény.

"To může vysvětlit, proč hustě zalidněná města jako New York s přeplněnou veřejnou dopravní sítí byla zasažena tak tvrdě a proč státy jako Florida, navzdory dlouhému váhání s karanténou, má relativně málo úmrtí," konstatuje politolog. Přiznává, že má smysl být opatrný a připravovat se na nejhorší, ale podotýká, že princip předběžné opatrnosti si žádá vysokou cenu a například rušení neurgentních lékařských zákroků v obavě ze záplavy nemocnic pacienty s covid-19 vede k odpírání péče nemocným, jejichž stav se ve výsledku horší, ačkoliv se ukazuje, že mnoho zařízení má kapacitu, aby se o ně postaralo.

Vyvažování přínosů a ceny se netýká pouze zdraví, deklaruje Zakaria. Uvádí, že snížení rychlosti na všech silnicích na 50 km/h by zajisté zachránilo mnoho životů, ale přesto se při nastavování rychlostního limitu snažíme vzít v potaz i negativa přílišné opatrnosti.

Trumpova okázalá neznalost vede mnohé k tomu, že by raději řízení země předali Faucimu, ale to by podle politologa byla špatná reakce, protože potřebujeme politiky, kteří činí rozhodnutí a nesou za ně zodpovědnost, politiky, kteří jsou dobře informováni o vědeckých poznatcích, ale berou v potaz také ekonomické, politické, etické a další dopady. "Stejně jako je válka příliš závažná na to, aby byla přenechána generálům, pandemie je příliš závažná na to, aby byla přenechána pouze vědcům," píše Zakaria.