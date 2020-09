Trump a Biden uctili památku obětí útoků z 11. září, každý zvlášť

Do někdejší dominanty New Yorku narazili před 19 lety teroristé s unesenými dopravními letadly, zahynuly tisíce lidí. Prezident Donald Trump mezitím památku obětí uctil v Pensylvánii, kde se zřítilo další unesené letadlo.

Biden a Pence se místo stisknutí ruky kvůli koronaviru, se kterým v USA dosud zemřelo přes 191.000 lidí včetně 32.700 ve státě New York, pozdravili jen dotykem loktů. Oba měli roušku.

Zhruba 200 osob včetně newyorského guvernéra Andrewa Cuoma a senátora Chucka Schumera se v New Yorku účastnilo ceremoniálu, při němž pozůstalí nahlas četli jména téměř 3000 lidí, kteří zemřeli po nárazu dvou unesených letadel do WTC, třetího uneseného letounu do budovy Pentagonu a zřícení čtvrtého do pole u obce Shanksville v Pensylvánii po souboji cestujících s teroristy.

Podobné vzpomínkové akce se uskutečnily také v Pentagonu a Shanksvillu. Tam lidé v blízkosti místa zřícení letu 93 lidé seděli na skládacích židlích umístěných daleko od sebe kvůli koronaviru. Letoun unesený teroristy se tam před 19 lety zřítil do pole, když se cestující pokusili únosce přemoci. Zahynulo 40 cestujících a členů posádky. Záměrem únosců přitom patrně bylo narazit do budovy Kapitolu nebo Bílého domu.

