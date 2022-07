Biden dekretem pověřil vládu, aby se snažily o větší podporu přístupu k potratům

Při podepisování dekretu Biden znovu nejvyšší soud kritizoval a označil červnový verdikt za extrémní.

"To nebylo rozhodnutí vycházející z ústavy," prohlásil o verdiktu zneplatňujícím precedent z roku 1973, který garantoval právo na potrat zhruba do 24. týdne těhotenství. "Nebylo to o ústavě nebo o právu... To, čeho jsme svědky, nebyl verdikt na základě ústavy. Bylo to uplatnění hrubé politické síly," pokračoval.

Prezident nemá pravomoc obnovit přístup k interrupcím ve více než desítce amerických států, kde po zásahu nejvyšší soudní instance začaly platit zákazy či restrikce přijaté republikánskými politiky. V dnešním poměrně emotivním projevu Biden zdůraznil, že nejrychlejší cesta k obnově federálního práva na potrat vede skrze Kongres, načež znovu otázku dával do souvislosti s nadcházejícími volbami. "Pro pánaboha, v listopadu jsou volby!" prohlásil.

"Ale než na to dojde, podepisuji toto důležité exekutivní nařízení," pokračoval. Podle agentury AP nový dekret například zahrnuje instrukce pro ministerstva spravedlnosti a zdravotnictví, jak čelit snahám o omezení dostupnosti léčiv vyvolávajících potraty nebo případnému zakazování cest do potratových klinik v jiných státech.

Dále dekret pověřuje vládní orgány, aby se snažily vzdělávat zdravotníky nebo pojišťovny ohledně povinnosti sdílet citlivé informace o pacientech s úřady a aby zprostředkovávaly bezplatnou právní pomoc pacientkám a klinikám. Také se dotýká obav kolem možného digitálního sledování pacientek, píše zpravodajský web Axios. Biden žádá Federální obchodní komisi (FTC), aby přijala kroky na ochranu soukromí lidí hledajících na internetu informace o reprodukční péči.

Iniciativa přichází poté, co Biden čelil kritice některých představitelů své Demokratické strany, podle nichž v ochraně přístupu k potratům nepostupuje dostatečně agresivně. Skupina demokratických senátorů minulý měsíc ve společném dopise prezidentovi vzkázala, že Američané si zaslouží "reakci napříč celou vládou". Bidenovy možnosti jsou ovšem po změně ústavního pořádku omezené, zatímco jednotlivé státy nyní mohou přístup k potratům široce regulovat.

Podle deníku The New York Times ke čtvrtku v devíti státech USA platily zákazy potratů, v dalších pěti pak časová omezení pro jejich provádění. Dnes se k těmto státům přidává Louisiana, kde soud umožnil vymáhání normy, která staví mimo zákon téměř všechny interrupce. Místní zákaz, který vstoupil v platnost bezprostředně po verdiktu nejvyššího soudu a následně byl dočasně zablokován, umožňuje ukončit těhotenství pouze tehdy, když matce hrozí smrt nebo trvalá újma.