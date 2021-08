Biden je ochoten nechat vojáky v Kábulu i po 31. srpnu

Prezident nejprve zdůraznil, že se Spojené státy pokusí evakuovat všechny před koncem srpna. Posléze připustil, že by to mohlo trvat déle. "Pokud tam zůstanou američtí občané, zůstaneme do té doby, než je dostaneme všechny pryč," pronesl v interview Biden.

Poté, co radikální islamistické hnutí Tálibán rychle ovládlo prakticky celou zemi, zůstalo v zemi až 15.000 Američanů, poznamenala agentura AP. Spojené státy se snaží zároveň evakuovat afghánské spolupracovníky a jejich příbuzné, jejichž počet šéf Bílého domu odhadl na 50.000 až 65.000. Zatím USA odvezly ze země celkem několik tisíc lidí.

Aby se podařilo všechny evakuovat do konce měsíce, bude muset současná evakuační mise zrychlit na pět až sedm tisíc evakuovaných denně, dodal Biden.

Šéf Bílého domů v rozhovoru rovněž konstatoval, že Tálibán zatím spolupracuje a umožňuje, aby se mohli dostat ze země Američané, nicméně připustil, že Spojené státy "mají určité potíže" s evakuací afghánských spolupracovníků.

Americký ministr obrany Lloyd Austin ve středu uvedl, že americké jednotky nemají kapacitu na to, aby pomohly lidem v Afghánistánu dostat se na mezinárodní letiště v Kábulu, odkud odlétají evakuační letadla. Vojáci USA se podle něj soustředí výhradně na zajištění bezpečnosti na letišti, v Kábulu jich je nyní kolem 4500.

Biden znovu hájil rozhodnutí stáhnout zbývající americké jednotky ze země a zároveň uvedl, že se nedalo vyhnout chaosu. Na dotaz, zda bylo možné zvládnout odchod zbývajících vojsk lépe, odpověděl: "Ne".

Šéf Bílého domu se stal terčem ostré kritiky za svůj postup při stahování z Afghánistánu, kterému v posledních dnech dominovaly scény chaosu na kábulském letišti a v jeho okolí, kde se lidé zoufale snažili dostat ze země, poznamenala agentura Reuters.