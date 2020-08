Biden si jako viceprezidentku vybral senátorku Harrisovou, Trump ji vzápětí kritizoval

Podle agentury AP Biden svou volbou poukázal na klíčovou roli, kterou afroameričtí voliči budou mít v jeho snaze porazit republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

"Mám tu velkou čest oznámit, že jsem si vybral Kamalu Harrisovou jako svou kandidátku na viceprezidentku," uvedl Biden na twitteru, přičemž senátorku označil za "nebojácnou bojovnici" za běžné lidi a vynikající představitelku veřejné správy. "Společně s vámi Trumpa porazíme," napsal Biden ve zprávě svým stoupencům.

Harrisová ve své první reakci na twitteru napsala, že je Bidenovým výběrem poctěna a vynaloží veškeré své síly, aby se stal prezidentem. Právě on podle ní dokáže Američany sjednotit, protože za ně celý život bojuje.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.