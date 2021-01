Blíží se bouře, varuje vědec. Upozornil na veřejností opomíjený faktor očkování

Úmrtí bez ohledu na vakcínu

Před začátkem koronavirové pandemie ve Spojených státech umíraly průměrně každý rok přes dva miliony osob starších pětašedesáti let, poukazuje odborník. Konstatuje, že důvod těchto úmrtí byl různý - od kardiovaskulárních onemocnění přes rakovinu po prosté stáří -, přičemž s ohledem na fakt, že v USA žije jednapadesát milionů lidí starších pětašedesáti let, jich ročně zemřou zhruba 4 %, nehledě na nemoc covid-19.

"Tudíž, co se stane, až každý začne dostávat vakcínu proti koronaviru? Zastaví se náhle tato úmrtí?" táže se profesor. Odpovídá, že k tomu pochopitelně nedojde, ale na základě předpokladu, že každý Američan starší pětašedesáti let dostane letos vakcínu, lze využít jednoduchou statistiku a učinit důležité predikce.

Lze předpokládat, že jeden z 365 Američanů, kteří letos zemřou, zemře do 24 hodin po podání vakcíny, vyzdvihuje biolog. Dodává, že můžeme rovněž predikovat, že jeden z 52 zemřelých zemře do jednoho týdne od vakcinace.

Z těchto čísel je zřejmé, že jen v USA půjde o hodně lidí - zhruba 5.500 zemře do 24 hodin, přibližně 38.500 do týdne, uvádí Fendos. Zdůrazňuje však, že k těmto úmrtím by došlo bez ohledu na to, zda má vakcína nějaký vliv na úmrtnost.

"Cítím se hrozně, když redukuji lidský život na takový statistický soubor, ale čísla naneštěstí nelžou," píše expert s tím, že daná úmrtí lze ale na základě prosté náhodné šance spárovat s momentem očkování proti nemoci covid-19.

Důležité je podle profesora to, co nastane, až Američané, především ti, kteří nedůvěřují vědě a medicíně, začnou hlásit, že jejich rodiče a prarodiče zemřeli pár dní po podání vakcíny proti koronaviru. Obává se, že mnozí budou přirozeně předpokládat, že právě očkování bylo příčinou těchto úmrtí a díky přívalu dezinformací a zmatku, k němuž během pandemie dochází, se masové proočkování populace dále zkomplikuje.

Nutná je proaktivní kampaň

Je jasné, že nejen vakcíny proti nemoci covid-19 budou vykazovat zdánlivou spojitost s úmrtími, konstatuje autor komentáře. Podotýká, že se tak děje například u vakcíny proti chřipce, přičemž jedna americká studie zjistila, že 0,011 % osob starších pětašedesáti let a 0,023 % osob starších čtyřiasedmdesáti let, které se nechají proti chřipce očkovat, zemřou do týdne od podání vakcíny.

Autoři studie ovšem dospěli k závěru, že tato úmrtí jasně spadají do statisticky předvídatelného výsledku pro tyto věkové skupiny, tudíž vyloučili, že by samotné očkování k úmrtnosti jakkoliv přispívalo, deklaruje Fendos. Na základě nedávného případu v Jižní Koreji zároveň ukazuje, jak snadné je vzbudit v lidech chybné představy o očkování, a to i v zemi, kde je největší míra vědecké gramotnosti na světě.

Na začátku září 2020 zahájila korejská vláda agresivní očkovací kampaň proti chřipce s cílem naočkovat co největší podíl obyvatelstva v rámci příprav na zimu, nastiňuje biolog. Vysvětluje, že byly vyčleněny mimořádné prostředky, aby nejzranitelnější segmenty obyvatel - děti, těhotné ženy a senioři - dostaly očkování zdarma, což vedlo k tomu, že během zhruba měsíce se nechalo očkovat něco přes 10 z 51 milionů Jihokorejců.

"Stejný měsíc byla hlášena série úmrtí s možným spojením s očkováním," pokračuje odborník. Poukazuje, že se jednalo o dvaasedmdesát případů, kdy lidé zemřeli v rozmezí dvou dnů až týdne po podání vakcíny, přičemž zprávy vyvolaly strach mezi veřejností a prakticky zastavily zájem o očkování, navzdory tomu, že 89 % zemřelých tvořili lidé starší šedesáti let.

Média a vládní experti sice jednoznačně prohlašovali, že s takovým počtem úmrtí šlo počítat vzhledem k běžnému modelu úmrtnosti, četné pokusy obnovit důvěru veřejnosti ale ztroskotaly a ochota Jihokorejců zapojit se do očkovacího programu se nikdy plně neobnovila, shrnuje expert. Dodává, že tisíce lidí, především seniorů, zemřou do týdne i po podání vakcíny proti koronaviru, což není žádný poučený odhad, ale prostá nevyhnutelnost.

Zdravotníci obdrží doporučení, podobně jako při očkování proti chřipce a dalším nemocem, aby neočkovali lidi, kteří mají chatrné zdraví, čímž se úmrtí spojitelná s vakcinací sice sníží, nicméně zcela nezmizí, upozorňuje Fendos. Obává se, že vzhledem k tomu, že veřejnost není na danou skutečnost připravována, tyto případy dále zbytečně přiživí pochybnosti o bezpečnosti vakcíny proti covidu-19. "Potřebujeme proaktivní veřejnou informační kampaň, abychom odvrátili blížící se bouři," apeluje vědec.