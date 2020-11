Bolsonaro ztratil spojence. Po prohře Trumpa mu hrozí izolace, píše Financial Times

Trump a Bolsonaro se netajili vzájemnými sympatiemi. Brazílie tomuto souznění upravila i svou zahraniční politiku a podporovala USA v kritice Číny či v oblasti životního prostředí. "Bidenova výhra je pro současnou brazilskou zahraniční politiku obrovským otřesem," řekl deníku zdroj z diplomatických druhů.

Podle pozorovatelů bude dobrým ukazatelem toho, jak se vyvinou vztahy mezi USA a největší zemí v Latinské Americe, budoucnost současného brazilského ministra zahraničí Ernesta Araúja. Pokud by ve funkci skončil, tak by to znamenalo, že se Brazílie chystá vyjíst vstříc novému americkému prezidentovi. Pro Bolsonara je rozhodnutí o budoucnosti ministra zahraničí o to těžší, že Araújo patří mezi jeho oblíbence.

"Bidenovo vítězství změní i vnitřní poměry v (brazilské) vládě," uvádí profesorka mezinárodních vztahů na katolické univerzitě v Riu de Janeiro Monica Herzová. Podle ní se zvýší váha vojenských a ekonomických témat.

Bolsonaro se názorově střetl s Joem Bidenem v září. Při první prezidentské debatě Biden kritizoval ochranu amazonského pralesa a uvedl, že by mezinárodní společenství mělo na ochranu Brazílii finančně přispět výměnou za závazky. Bolsonaro to označil za vměšování se do vnitřních záležitostí Brazílie. I přes neshody ale podle Financial Times bude Bolsonaro pod tlakem brazilských byznysmenů, aby udržel vztahy s USA, jež jsou druhým největším obchodním partnerem Brazílie, na dobré úrovni.