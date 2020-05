Brazílie láme rekordy, má skoro stejně nakažených jako Rusko

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Brazílie dál láme rekordy v počtu lidí nakažených koronavirem během jediného dne. Za uplynulých 24 hodin jich přibylo 20.000, a celkem tak má jihoamerická země již téměř 300.000 infikovaných. Brzy by tak mohla předstihnout Rusko, které má s více než 317.000 infikovaných druhý nejvyšší počet nakažených na světě, po Spojených státech. Ty zůstávají dál nejpostiženější zemí světa co do počtu nakažených i mrtvých.