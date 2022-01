Chile začalo očkovat čtvrtou dávkou, je druhou zemí na světě

U prvního očkování čtvrtou dávkou byl i prezident Sebastián Piňera. První dvě dávky dostaly Miguel a Teresa, kteří mají oslabenou imunitu.

Do konce ledna budou čtvrtou dávku dostávat lidé s problémy s imunitou, od února pak i lidé starší 55 let, kteří dostali třetí dávku alespoň před šesti měsíci.

Podle Piňery země uspíšila očkování čtvrtou dávkou kvůli prudkému zhoršení epidemické situace v latinskoamerických zemích, například v Argentině, Bolívii nebo Peru. Prezident uvedl, že zvýšení počtu případů kvůli nakažlivější variantě omikron očekává i Chile. Piňera se domnívá, že denní přírůstek, který nyní činí kolem 4000 případů, dosáhne až 10.000 nakažených, což by bylo nejvíce od začátku epidemie.

Chile patří k latinskoamerickým zemím, kde se očkuje nejvíce. Dvě dávky dostalo zhruba 87 procent ze zhruba 20 milionů obyvatel.

O potřebě očkovat čtvrtou dávkou se ve vědeckém a lékařském světě diskutuje. Britská agentura UKHSA minulý týden zveřejnila údaje, podle kterých třetí dávka vakcíny zaručuje vysokou ochranu lidem starším 65 let i tři měsíce po podání. Podle představitelů britského očkovacího výboru tak není podávání čtvrté dávky zatím nutné. Kriticky se staví k posilovacím dávkám i Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které by se státy měly zaměřit na distribuci vakcín do zemí s nízkou proočkovaností.